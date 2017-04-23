Архив Олега Перанова: Женщина тысячелетия – Клара Лучко

Вспоминаем одно из последних интервью с Кларой Лучко, которое она не успела прочитать при жизни.

В Англии ее назвали женщиной тысячелетия. Но к званиям и наградам Клара Лучко относилась с юмором. Для нее важнее было народное признание. В Индии ее принимали за индианку, в Британии видели в ней знатную английскую даму. И цыгане, и казаки считали своей.

Лицо Иисуса от Пикассо

Народная артистка СССР Клара Лучко ушла из жизни неожиданно для всех, скоропостижно, не дожив до своего 80-летия три месяца. Я тогда и подумать не мог, что мое интервью с ней станет одним из последних в ее жизни. Планировалась публикация к юбилею, но материал вышел уже после смерти Клары Степановны… А в тот февральский день 2005 года я бежал к знаменитой высотке на Котельнической набережной с букетом цветов, волнуясь. Еще бы: иду к легенде, красавице, любимице миллионов.

Клара Лучко не дожила до 80 лет три месяца Фото: Борис Кремер

Поначалу она не соглашалась на интервью: «Мне кажется, уже все о себе рассказала!» Но сдалась на десятой минуте уговоров. Женщина есть женщина! Встретив в прихожей, воскликнула: «Ой, я думала, вы – брюнет. Таким показался голос по телефону. А вы – блондин!» – «Клара Степановна, любите брюнетов?» Актриса засмеялась: «Главное, чтобы мужик был мужиком. А уж кто он по масти, неважно».

К моим ногам ластился миттельшнауцер Тимка. Актриса довольна: «Он не ко всем подходит».

Пройдя через кабинет супруга – журналиста Дмитрия Мамлеева, – мы расположились в гостиной. Как потом оказалось, в это время Дмитрий Федорович, переживший накануне инсульт, отдыхал в спальне. Клара Степановна показывала развешанные и выставленные на шкафах и стенах почетные грамоты, фотографии, подарки. Например, блюдо, подаренное актрисе самим Пабло Пикассо. «Посмотрите, черточками изображены глаза, рот… Я когда смотрю на это лицо, мне кажется, что за мной наблюдает сам Иисус».

Стол в гостиной уже был накрыт: чай, сыр, конфеты. Сделал комплимент, как отлично выглядит актриса. Клара Степановна засмущалась: «Представляете, недавно зашла в аптеку, чтобы купить крем для лица. Посоветовалась с продавщицами, купила и на ночь нанесла крем на лицо. Но через час заболели и воспалились глаза. Так больно было, как будто мне насыпали в глаза горящие угли – рожать ребенка легче, чем терпеть эту боль. Я всю ночь не спала и утром вызвала врачей. Оказалось, что у меня ожог второй степени. Очевидно, это был фальшивый крем. Меня положили в больницу. А поскольку мест там не было, то определили вначале в мужскую палату, где все пациенты на ночь ушли по домам. Просыпаюсь я днем, открываю глаза и вижу, что на соседней кровати сидит мужик в майке и удивленно на меня смотрит. Сначала вроде хотел наорать, а потом узнал, засмеялся».

Мужа вспоминала со слезами

В тот день с Кларой Степановной мы говорили о многом: о детстве, о фильмах, о коллегах. Говорила жестко, даже показалось, заученно уже. Через всю беседу сквозной нитью – тема любви. Конечно же начали о самой первой: «Было это еще в школе, звали мальчика Слава. Я так его любила, так страдала по нему! А он меня не замечал вовсе. Однажды, чтобы привлечь его внимание, решила прыгнуть с парашютом. Забралась на вышку, надела парашют, смотрю вниз, а Славка с товарищами болтает и в­овсе не смотрит в мою сторону. Так мне обидно стало, решила не прыгать, все-таки страшно. Но слезать по крутой лестнице еще страшнее. И тут дядька меня толкнул, и я полетела. Такое чудное состояние, когда медленно опускаешься на парашюте. Но повторить это я бы не хотела. Славку того так и не удивила тогда… Кстати, по иронии судьбы внук того мальчика Славы сыграл в фильме «Карнавал» моего сына. Вот такие бывают совпадения».

О личной жизни Клары Степановны много складывали легенд. Говорили, мол, и чиновник высокопоставленный был, и поклонник намного моложе ее. Лучко смеялась: «Как-то дочь позвонила: «Мама, правда, что у тебя было десять любовников?! В интернете прочитала». Я говорю: «А чего так мало?! Намного больше!» Шучу, конечно. По-настоящему в моей жизни было двое мужчин: первый супруг и нынешний».

Первого супруга – артиста Сергея Лукьянова, с которым познакомилась на съемках фильма «Кубанские казаки» – Клара Степановна вспоминала со слезами на глазах: «Сергей буквально носил меня на руках, ухаживал, во всем старался угодить. Был надежным и любящим мужем. В большой любви родилась Оксана… Для меня до сих пор это больная тема, он ведь рано ушел из жизни – в 54 года».

Клара Лучко со вторым мужем Дмитрием Мамлеевым Фото: Архив редакции

После смерти первого мужа Клара Лучко одна прожила четыре года. Затем встретила Дмитрия Мамлеева, который и стал вторым – последним – мужем. Когда мы прощались с Кларой Степановной, она нахмурила брови и таким приказным тоном попросила: «Не указывайте в статье, сколько мне лет! Обещайте мне!» Я пообещал, но, видимо, как-то неуверенно. Тогда она подписала свою книгу: «Олегу! Будем правдивы и честны!» Когда работал над материалом, пару раз звонил Лучко, чтобы кое-что уточнить. И уже должен был отнести ей распечатку интервью, чтобы завизировать, но… 26 марта по телевидению сообщили: скоропостижно умерла Клара Лучко. Встала рано утром – она всегда просыпалась раньше мужа, чтобы привести себя в порядок к его выходу из спальни, – села за стол выпить кофе, и сердце остановилось.

Собирала деньги для Будулая

Через пять лет в июне я снова оказался в квартире актрисы. На этот раз – интервью с мужем Дмитрием Мамлеевым к 85-летию Клары Степановны. Останавливаюсь у мемориальной доски на доме: барельеф Лучко в шляпке. Она их так любила! Две гвоздики прикрепил рядом. В прихожей встретил сам Дмитрий Федорович, передвигался уже с трудом. Спрашиваю про собаку Тимку. «Он умер вскоре после смерти Клары, на прогулке отравился крысиным ядом», – вздохнул Дмитрий Федорович. В квартире все так же, как было пять лет назад. Даже бумаги жены со стола Мамлеев не убирал. Признался, что ему кажется, будто бы она уехала на съемки и вот-вот вернется.

Перебирали вместе фотографии и вспоминали, вспоминали. Например, о том, как они познакомились: «Это было в гостях у журналиста Александра Менделеева и его супруги, диктора ЦТ Азы Лихитченко. Был чудесный вечер, а когда он кончился, оказалось, что все собравшиеся живут в этом доме... Ну а мы с Кларой жили в других районах. Пошли гулять по вечерней Москве и ловить такси. Как-то сразу почувствовали единение родственных душ. И это продолжалось вплоть до ее кончины».

Клара Лучко оставила автограф автору материала Фото: из личного архива автора материала

Рассказывал Дмитрий Федорович и о том, как Лучко помогала людям. Например, узнав, что Михай Волонтир – Будулай из фильма «Цыган» – болен, собрала деньги на операцию. Могла помочь и вовсе незнакомым людям: звонила, выбивала, заступалась. Провожая, Дмитрий Федорович попросил: «Будете сейчас проходить мимо Клары, поклонитесь. Я когда изредка выхожу на улицу, то стараюсь в сторону мемориальной доски не ходить. Не могу!»

Дмитрий Мамлеев ушел из жизни через полтора года после нашей встречи.