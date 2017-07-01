Лев Прыгунов: Кино за границей – это абсолютно другая планета

23 апреля 78-летие отметит народный артист РФ Лев Прыгунов.

Ему посчастливилось сняться более чем в сотне отечественных картин, среди них такие известные, как «Трактир на Пятницкой», «Дети Дон-Кихота» и «Сердце Бонивура», и десятке голливудских фильмов. Он не только прекрасный актер, но и художник, его картины выставляют на выставках, и поэт, выпустивший книгу воспоминаний. На своем примере он показывает, что можно жить счастливо и познавать мир даже когда тебе за 70. в преддверии дня рождения актера побывали в его мастерской и узнали, как постоянно пребывать в хорошем настроении и преодолевать любые жизненные трудности.

Мастерская Прыгунова находится на 1-м этаже обычной девятиэтажки на окраине Москвы – это небольшая двушка. Стены квартиры увешаны картинами актера. Он рисует в стиле энергетического реализма, объясняет это тем, что при рисовании питается энергией вещей. Художник утверждает, что чем старее вещь, тем более мощной энергией она обладает. На первый взгляд картины могут показаться неприметными, но стоит только присмотреться к одной из них, и уже невозможно оторвать глаз. Как говорит сам Прыгунов, картина будто начинает отдавать энергию. Комнаты мастерской заставлены шкафами XVII–XVIII веков, в них хранятся коллекции бабочек, различные статуэтки, старинные сосуды и засушенные цветы. У Льва Георгиевича есть замечательная библиотека с множеством старинных книг, среди них можно встретить даже экземпляры XVII века на латинском языке. Актер берет одну такую с полки и протягивает нам: «Подержите, подержите! Где еще такое увидите?!» Безусловно, сложно поверить в то, что книгам уже более четырехсот лет. Возможно, энергия старых вещей помогает Прыгунову постоянно находиться в прекрасном расположении духа. Лев Георгиевич считает себя абсолютно счастливым человеком. И не зря – все намеченные планы он всегда выполнял и смог раскрыть весь свой творческий потенциал. Ему удалось сняться в более чем сотне картин, в том числе и засветиться в Голливуде, что под силу не каждому российскому актеру. Одной из своих любимых ролей Прыгунов считает Виталия Бонивура из «Сердца Бонивура».

– Мне повезло, потому что я знал язык, но денег платили мало. Например, когда снимался в Германии, то должен был получить 800 марок, за которые и расписывался, а в результате получал 60. Но мы были рады и такой сумме, потому что это было в несколько раз больше, чем мы получали в СССР.

Знаете, кино за границей – это абсолютно другая планета, – продолжает артист. – Помню, мой персонаж был двадцать третьим по значимости. И мне вдруг утром перед съемками звонят и спрашивают: «Какую машину вам подать? «Кадиллак», БМВ, «Мерседес»?» Конечно, я немного растерялся, но выбрал «Мерседес». И через 10 минут подъехала машина, человек в белых перчатках открыл мне дверь. Жил я в люксовом номере. Конечно, сейчас это ерунда. А по тем временам это было что-то!

Мастерская Льва Прыгунова Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Актер с удовольствием делится с нашими читателями рецептом хорошего настроения:

– Каждый день выпивайте по 100 грамм. Вот и весь секрет! Конечно, не утром, а вечером и в компании с друзьями. Я уже больше 40 лет занимаюсь китайской гимнастикой тайцзицюань, которая мне очень помогает держать себя в форме. Знаете, как понять, что человек занимается не своим делом в жизни? Нужно прислушаться к своему сердцу. Если оно побаливает, значит, организм пытается подать знак, мол, нужно что-то менять в жизни.

Многие артисты не могут принять свой возраст, потому что уже «вид нетоварный» и их практически не зовут на съемки. Несмотря на то, что Прыгунову исполняется 78 лет, он считает, что это только начало.

– Даосы (даосизм – распространенная религия в Китае. «Дао» переводится как «абсолютная истина» или «путь». – Авт.) говорили, что настоящая жизнь начинается после 70 лет. С чем я полностью согласен. Так что никакой депрессии в связи с возрастом я никогда не испытывал, ведь все самое прекрасное и интересное еще впереди.

Личное дело

В прошлом году Лев Прыгунов признался нашему изданию, что его сын Роман (режиссер фильмов «Одиночество крови», «Индиго», «Духless») от первого брака с Эллой (погибла в автокатастрофе в 1977 году. – Авт.) вырос в интернате.

– После гибели жены остался с сыном один на один, не было другого выхода. Честно говоря, в сыне до сих пор вижу Эллу... Вспоминать те события мне очень трудно, поймите.

После смерти любимой женщины Лев Георгиевич долго не мог прийти в себя, но времени на депрессию не было. Нужно было сына поднимать на ноги.

– Первые два года мне помогала мама, пока у нее были для этого силы. В то время у меня было очень много съемок, работы в театре, я был постоянно в разъездах, поэтому мне пришлось отдать Романа в московский интернат. Когда имел возможность, то забирал его на выходные домой.

Через шесть лет после трагического удара судьбы Лев Георгиевич влюбился в Ольгу, которая на 16 лет его моложе.

– Она долгое время боялась меня (в те годы Прыгунов уже снимался не только в советских, но и в заграничных фильмах. – Авт.). Свадьба прошла тихо и спокойно в Москве. Много людей не звали, я, знаете ли, терпеть не могу пышных торжеств. Сейчас Оля – мое всё: советник, друг, любимая! Очень умная женщина, мне с ней повезло.