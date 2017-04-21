Антон Зарицкий: "Россиевидение" против "Евровидения"

Редактор Sobesednik.ru — о противостоянии российского ТВ конкурсу «Евровидение», на который не пустили Юлию Самойлову.

Россия осталась без «Евровидения» — это полбеды. Каждый год к трансляции этого конкурса прилагалось ток-шоу на одном из двух главных телеканалов страны.

С обязательными выступлениями депутатов и патриотичных деятелей шоу-бизнеса о том, как на самом деле мы одержали победу. Победу духа над подтасованным голосованием, политизированной и прогнившей Европой, неспособной оценить красоту русской песни. (Написанной «вместе с композиторами мирового уровня» из Швеции.) Тех, кто не дул в эту дудку, на ТВ последний раз звали лет десять назад:

Что будет на этот раз?

Обычно, когда Советский Союз оставался без каких-то спортивных соревнований, устраивали альтернативные — игры «Дружба-84» вместо Олимпиады в Лос-Анджелесе, например. В современной России эта схема уже обкатана на паралимпийцах и легкоатлетах, дисквалифицированных с Игр в Рио.

Как насчет соревнований поп-культурных? Будет ли у нас какое-то свое «Россиевидение»? Представить себе соревнование поп-музыки из разных регионов России трудновато. Особенно если на языках коренных народов. Это было бы интересно, но вряд ли соберет аудиторию.

Ну а хотя бы какой-нибудь концерт всех звезд экстрады «Юлия Самойлова, мы за тебя!»? Конечно, с пропагандистской прокладкой. Эдакий митинг-концерт.

Пока трудно себе представить, чтобы у них там в Киеве проходил растленный шабаш, на который нас не пустили — подумать только — за неуважение к их дурацким украинским законам (мы и свои-то не всегда уважаем, вот еще уважать чужие), а мы прошли мимо этого забора без шуток.

Даже интересно, что окажется в сетке вещания российских телеканалов на месте «Евровидения» в этом году. Колумнист Sobesednik.ru Станислав Белковский уже вспоминал, что интерес России к «Евровидению» — это след любви к «Мелодиям и ритмам зарубежной эстрады», которые в советском телеэфире появлялись раз в год и тоже не без идеологической задумки: составляли конкуренцию походу в храм на пасхальное богослужение.

Вот и посмотрим, чем теперь будем спасать население от идеологических врагов с Запада.