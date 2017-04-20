Эдгард Запашный: Доходит до того, что в цирке протекает крыша

Sobesednik.ru поговорил с Эдгардом Запашным об урегулировании конфликта с Росгосцирком.

В субботу цирковое с­ообщество отметило свой профессиональный праздник. Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и его брат, худрук коллектива Аскольд, кажется, окончательно победили своих оппонентов: с новым руководством Росгосцирка в лице Дмитрия Иванова они поладили.

Братья Запашные, судя по всему, не просто вышли из опалы, но и контролируют ситуацию далеко за пределами своего цирка.

– Да, я был сторонником смены руководства, – сказал Sobesednik.ru директор. – Я поддерживаю Дмитрия Евгеньевича Иванова, потому что знаю его более десяти лет как экс-руководителя цирка Удмуртии и бывшего министра культуры этой республики. Я не сомневался в том, что прошлое руководство Росгосцирка не соответствует своему положению. И тогда я стал активно помогать Дмитрию Иванову занять пост генерального директора. На сегодняшний день мы вполне удовлетворены его работой.

– В одном из своих прошлогодних интервью вы говорили, что в бытность руководителем Росгосцирка Вадима Гаглоева за рубежом находилось всего лишь два цирковых номера – даже не программы. Как складывается ситуация сейчас?

– В данный момент мы заключили контракт с 10 странами мира. Рассматриваем предложения на сентябрь от Германии, а в январе наша юная артистка, воздушная гимнастка Дарья Заяц будет открывать Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло.

– Раньше вы много говорили о расколе в цирковом сообществе… Сейчас, получается, все хорошо?

– На сегодняшний день никакого раскола между самыми крупными цирковыми компаниями – Большим Московским цирком, Цирком Никулина, Росгосцирком, Казанским государственным цирком, Ижевским цирком – нет.

– Вы говорили и о том, что прежнее руководство Росгосцирка тратило больше сил на организацию шоу Цирка дю Солей, чем на отечественное цирковое искусство...

– Прошлое руководство пыталось внедрить много невменяемых инициатив. Это и стало причиной его смены.

– Субсидирует ли Минкульт ваш коллектив?

– Нет, мы не пользуемся субсидиями, а зарабатываем сами. Конечно, хотелось бы получать финансовую помощь, но на сегодняшний день перед нами стоит задача поиска денег для капитального ремонта и реконструкции Большого Московского цирка. Доходит до того, что у здания цирка протекает крыша. Околоцирковое пространство тоже нуждается в улучшении – возле цирка даже нет парковки. Так что речь здесь идет о сумме в миллиард.