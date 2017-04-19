Культура и ТВ
Источник: Life
11:43, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Врачи не отходят от Кобзона после сделанной ему операции

Российского певца Иосифа Кобзона прооперировали после резкого ухудшения здоровья.

Как сообщает веб-портал Life, известного артиста госпитализировали в одну из клиник Москвы. Это произошло после того, как у Кобзона резко ухудшилось состояние здоровья из-за обострения тяжелого заболевания.

По данным СМИ, врачи обследовали певца и приняли решение провести операцию.

«Все мы люди смертные, все болеем. Всё замечательно — лучше, чем хотелось бы», — заявил изданию сам Кобзон.

По данным портала, в настоящий момент артист продолжает оставаться в больнице, за ним постоянно присматривают врачи.

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Соловьева Екатерина

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