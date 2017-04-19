Сериал "Анна Каренина" сблизил Елизавету Боярскую с мужем

Sobesednik.ru узнал подробности съемок нового сериальной версии «Анны Карениной» в постановке Карена Шахназарова.

На канале «Россия 1» начался показ сериала «Анна Каренина». В главных ролях – Елизавета Боярская (Каренина) и ее супруг Максим Матвеев (Вронский). Для супружеской пары это уже третья совместная работа.

– В том, что мы вместе снимаемся – один сплошной плюс, – делится впечатлениями Елизавета Боярская. – Максим – талантливейший артист, ответственный, въедливый. В подходе к работе мы с ним похожи. И хорошо, что, приезжая с работы, мы дома репетировали, разбирали какие-то сцены, сочиняли диаграммы отношений наших героев. А еще – за полгода до начала съемок вместе погружались в материал, читали дневники Льва Толстого. Мы с мужем стали еще большими союзниками и соратниками благодаря этой работе.

По словам режиссера Карена Шахназарова, поначалу он Матвеева на роль Вронского не утвердил. Были другие претенденты.

Карен в работе над «Карениной» Фото: телеканал «Россия 1»

– Максима я выкинул из «листа ожидания», пробовал других, – признался «Собеседнику» Карен Георгиевич. – Но потом стал сомневаться. Тогда попросил друга – режиссера Владимира Меньшова – посмотреть пробы и подсказать, он и указал на Матвеева: «Снимай и даже не думай». И я не пожалел. Совершенно случайно совпало, что муж и жена играют в кино возлюбленных.

Многие сюжетные линии вылетели из экранизации. Например, полностью отсутствует в сериале такой персонаж, как Константин Левин. Кстати, Лев Толстой вспоминал, что именно в этом герое описал себя. Шахназаров сделал ставку на основную линию – любовь Карениной и Вронского. Но в сериале мы увидим и Русско-японскую войну, где по решению сценаристов воюют Вронский и сын Карениной после ее смерти.

– Думаю, это самый дорогой и масштабный сериал в истории нашего телевидения, – говорит продюсер Антон Златопольский. – Мы работали и в Крыму, и под Тулой, и в московских павильонах. Например, на «Мосфильме», когда снимали сцену бала, специально заказывали несколько тысяч свечей, каждая из которых горит восемь часов. И в этот момент – никакой осветительной аппаратуры.

Режиссер Карен Шахназаров признался, что 8-серийный фильм (6 часов экранного времени) снимал только за счет инвесторов.

– Никаких денег от государства мы не брали, – клянется Карен Георгиевич.

Планируется, что в июле выйдет «Анна Каренина. История Вронского» – версия для кинотеатров. Герои останутся те же, но нам обещают, что это будет совсем другое кино.