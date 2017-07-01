Ксения Лукьянчикова: Не соглашусь бриться налысо

Ксения Лукьянчикова рассказала Sobesednik.ru о том, как непросто ей приходится бороться с лишними килограммами.

Карьера Ксении Лукьянчиковой сразу началась с главной роли – реальной исторической личности, знаменитой советской модели Регины Збарской – в сериале «Красная королева». Ксения действительно проснулась знаменитой, ее стали узнавать на улице. Так уж вышло, что юная актриса внешне похожа не только на Збарскую, но и на Мирей Матье, а также на революционерку и роковую женщину Ларису Рейснер, собирательный образ которой она сыграет в сериале «Окрыленные» для «Первого канала».

«Мне было сложно кричать на своих партнерш»

– Сериал «Осиное гнездо» тоже отчасти про модельное агентство, только фальшивое. Ваша героиня Ксения – художница. Чему пришлось научиться для этой роли?

– Когда-то в детстве я увлекалась рисованием, ездила на пленэр, и пришлось заново вспоминать, как правильно держать кисточку и карандаш. Сериал снимали летом 2016 года, и сейчас я на 15 килограммов меньше, чем в «Осином гнезде». К сожалению, я склонна к полноте. Понадобилось сбросить вес для нового проекта «Первого канала» – «Окрыленные», – где моя героиня – революционерка, ее прототипом стала Лариса Рейснер – красавица, в которую были влюблены многие яркие личности того времени, в том числе поэт Николай Гумилев.

– Как же вам удается сбрасывать вес?

– Было сложно, так как я дикая сладкоежка. Исключила всякие булочки и конфеты, закрыла рот, не позволяю никаких вольностей. Это нормально, так как были моменты, в силу которых я как-то подзабила на себя, сейчас я взяла себя в руки, распускаться ни в коем случае нельзя.

– 15 килограммов – не шутка! Вам помогает диетолог?

– Я сама себе диетолог. Сижу на белковых диетах. Отказалась от хлеба. Ем белки, овощи, супы, ну и тренируюсь в спортзале, конечно. Очень бы хотелось похудеть и не поправляться никогда.

– Вы у своих родителей – единственный ребенок, а в «Осином гнезде» попали в многодетную семью и даже обрели сестру-двойняшку в лице Ирины Антоненко. Как вам этот опыт?

– Я всегда открыта к общению, мы сдружились с «моей бабушкой» Евгенией Павловной Симоновой, «мамой» – Машей Куликовой, «сестрами» – Ирой Антоненко, Лизой Арзамасовой, нам удалось стать настоящей семьей. Мне было сложно кричать на своих партнерш, потому что я к каждой из них испытывала любовь и теплоту. Мужской состав тоже прекрасный – Александр Феклистов, Андрей Чернышов… С ними было очень легко.

– В нескольких проектах вашим партнером был Павел Трубинер…

– Да, в трех, и всегда у нас с ним любовная история. Мы с Пашей обычно заранее созваниваемся и идем на пробы. Шучу. Конечно, это случайно. Сами удивляемся. С Пашкой работать – одно удовольствие.

«Личное больше не афиширую»

– Вы оба снялись в фильме «Фантазия белых ночей», где вам досталась роль Мирей Матье.

– Главные роли в этом фильме сыграли Лиза Боярская и Паша Трубинер. А у меня просто эпизод: в один из вечеров приезжает Мирей, как яркий персонаж того времени. Еще во время съемок «Красной королевы» мне не раз говорили, что я очень похожа на эту французскую звезду. Я не воспринимала всерьез эти сравнения, но вскоре мне предложили эпизод в «Фантазии белых ночей», глупо было отказываться, тем более что Мирей мне очень нравится как артистка, я ее обожаю, слушаю ее песни, стыдно не знать, кто такая Мирей Матье.

В сериале «Красная королева» Фото: архив редакции

– С вашим молодым человеком (звездой сериала «Молодежка») Иваном Жвакиным вы познакомились во время съемок «Красной королевы», где он тоже сыграл одну из ролей. В интернете пишут, что вы расстались…

– После нескольких неудачных интервью личное я больше не афиширую, скажу только, что никто ни с кем не расставался. У нас все замечательно!

– Как вы отметили ваш день рождения в январе?

– Скромно, планирую устроить что-нибудь более яркое в следующем году, все-таки мне исполнится четверть века.

– Вы все время в работе. Удалось отдохнуть в последнее время?

– В декабре мы с Ваней путешествовали по Таиланду, жили на острове Самуи. Мы оказались там впервые, и у меня просто взрывался мозг от впечатлений, великолепных пейзажей, экзотических фруктов, запахов. Однако не обошлось без эксцессов – в зоопарке слониха очень сильно ударила меня хоботом по плечу. Она была со слоненком, я хотела угостить его бананом, но она неправильно восприняла мой жест, бросилась защищать своего малыша и со всей дури дала мне по плечу. К счастью, обошлось без серьезной травмы, помогла морская вода, рука поболела пять дней, и постепенно все прошло.

– А тайцы пытались вам помочь, когда произошел инцидент?

– Тайцы очень плохо говорят на английском. Мы общались буквально на пальцах. Так что их советы я понять не смогла.

– Вы владеете английским свободно?

– Да, я училась в гимназии с углубленным изучением иностранных языков, десять лет изучала британский английский и немного французский. В дальнейшем планирую выучить французский и немецкий.

– Я знаю, что для съемок в «Красной королеве», помимо похудения, вам пришлось пережить и другие жертвы – корсеты, от которых вы падали в обморок, старящий грим, который очень портит кожу. Может быть, у вас появились некие табу – то, на что вы не пойдете даже для главной роли?

– Для «Красной королевы» мне пришлось отрезать волосы на 45 сантиметров, и это было нелегко. Я точно никогда не соглашусь бриться под ноль. Не могу воспринимать себя лысой, даже если бы меня пригласил на роль какой-то именитый режиссер. Может быть, это моя личная проблема, но я не готова. Предложений поступает много, и один пунктик в своем табу мне все-таки придется нарушить, но это будет красиво, адекватно, вы все увидите. Но свои личные табу я бы хотела оставить при себе. Напишу о них когда-нибудь в мемуарах. Несмотря ни на что, я иду к тому, что важно, в бою все средства хороши, за исключением аморальных поступков, нарушающих личные границы других людей.