Антон Зарицкий: "Время первых" и выход в открытый шоу-бизнес

Редактор Sobesednik.ru — о том, как излишняя реклама мешает фильму «Время первых» конкурировать за внимание зрителя.

Вот я человек сравнительно «интернетный», телевизор не смотрю (ну правда). И то мне кажется, что «Времени первых» вокруг многовато.

Когда в первую неделю фильм пошел в прокате хуже, чем ожидалось, киношники жаловались на недостаток рекламы. Хотя казалось бы: фильм с самыми кассовыми актерами последних лет — Евгением Мироновым и Константином Хабенским. (Странно, что для Чулпан Хаматовой роли не нашли.)

В минувший понедельник Алексей Леонов был в программе «Познер» — наверняка один из тех случаев, когда Первый канал подсказывает или советует Познеру, кого пригласить.

Есть ощущение, что у тех, кто информацию получает в основном из телевизора, вокруг вообще сплошное «Время первых». Опять же: культпоход для школьников и для депутатов Госдумы, запланированный показ в Кремле...

И ведь был уже случай, когда, наверно, главным событием в медиаплане раскрутки нового фильма оказался показ для Путина (почти как для Сталина, да) — «28 панфиловцев», еще одно любимое, хотя и приемное, детище Минкульта. Режиссер тогда сам признавался в интервью Sobesednik.ru: «Если бы Путину не понравилось, не было бы даже новостей».

У нас все-таки шоу-бизнес с конкуренцией за зрителя (который платит за билеты и поэтому «заказывает музыку») — или что-то из советских времен?

Когда «улицы вымирают» и падает расход воды на водоканале, потому что по телевидению звездный сериал типа «Семнадцати мгновений весны» или «Место встречи изменить нельзя»?

Когда все депутаты, пионеры и пенсионеры стройными рядами направляются в кинотеатры, из которых специально вычистили (в конце концов все-таки не вычистили, спасибо) «форсажи» и прочий голливуд?

На днях Министерство культуры опять поменяло критерии оценки эффективности господдержки кино. Интересно: теперь будут лучше финансировать тех, кто делает что-то «для людей» и это что-то нравится людям — или тех, кто делает что-то «для начальства», а потом это что-то приходится «впаривать» зрителю?