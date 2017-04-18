Культура и ТВ
Источник: Life
13:18, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Сын заставил актрису Наталью Селезнёву проверить сосуды мозга

71-летняя актриса Наталья Селезнёва обратилась к врачам с жалобами на боли в сердце.

Life пишет, что медики обнаружили у звезды фильмов «Операция Ы» и «Иван Васильевич меняет профессию» серьёзное заболевание.

Однако сама Наталья Селезнёва опровергла информацию о своей госпитализации, появившуюся в СМИ, и успокоила поклонников: «Сын настоял на том, чтобы я прошла обследование, чтобы мне проверили сосуды из-за головных болей. Но, слава богу, всё нормально сейчас. Я чувствую себя хорошо в плане настроения. Много работы, впереди три творческих вечера».

По словам актрисы, сейчас она находится в стационаре, ей назначили курс лечения.

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