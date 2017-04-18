Константин Баканов: Песне мы сказали "До свидания"

Обозреватель Sobesednik.ru – о бойкоте российским ТВ Евровидения в связи с запретом въезда в Украину Юлии Самойловой.

Европейский вещательный союз (EBU) окончательно подтвердил то, что и так было понятно: Россия на Евровидение-2017 не едет и в России Евровидение-2017 не покажут.

Желающие посмотреть киевский конкурс скорее всего смогут сделать это на официальном сайте Евровидения. На «Первом канале» Sobesednik.ru заверили, что не будут чинить препятствий для интернет-трансляций (как это бывает во время футбольных матчей, где четко следят за тем, кто и на какую территорию может транслировать сигнал). Но поскольку официальной трансляции не будет, то голосовать россияне не смогут.

Скандал окончен. Да здравствует скандал? В EBU уже недвусмысленно давали понять, что раздражены, озадачены и обескуражены жесткой позицией и Украины, и России, нежеланием сторон идти на компромиссы. Если две-три недели назад организаторы откровенно давили на Украину и даже пугали ее тем, что некоторые страны грозят бойкотом конкурса в случае неучастия России, то в последнем коммюнике можно разглядеть скорее недовольство нашей страной, не согласившейся ни на удаленное выступление участника, ни на его замену.

Очевидно, разбор полетов отложен до окончания Евровидения (13 мая). Пока все силы брошены на проведение конкурса. А вот после шоу могут последовать санкции. Кого они коснутся – Украины, России, обеих стран или никого, – пока можно только гадать.