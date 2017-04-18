Евгений Смирнов: Познер и Литвинова оценили не мой танец, а группу инвалидности

Sobesednik.ru поговорил с танцором Евгением Смирновым, которого раскритиковали Познер и Литвинова на «Минуте славы».

Танцор из Сочи, чемпион России по брейк-дансу Евгений Смирнов за те 5 лет, что живет с одной ногой, успел, кажется, сделать больше, чем до страшной аварии.

Он снялся в клипе Максима Фадеева и Наргиз «Мы вдвоем». Открыл в Краснодаре инклюзивную школу танцев, в которой дети-инвалиды занимаются вместе со здоровыми сверстниками. Поучаствовал в двух шоу талантов – «Танцы» на ТНТ, где Егор Дружинин назвал его героем, а Мигель признался, что, глядя на Женю, понял, какой сам слабак. И в «Минуте славы» на «Первом», когда Рената Литвинова и Владимир Познер сказали парню то, что сказали...

«Извинений не было»

– Почему такие разные реакции? У вас есть объяснение?

– Мне кажется, Познер и Литвинова вообще противники того, чтобы инвалиды выходили в люди. Чтобы они жили и занимались теми же занятиями, что и все остальные. Потому что так очевидно, так открыто оценить не танец, а группу инвалидности... И сказать прямым текстом: «Скрой это»...

– У вас был шок?

– Сначала обида. А потом пришел домой и подумал: «Чего обижаться? Чего тратить нервы?» Я просто сделал выводы и поступил так, как поступил – ушел с проекта.

– Приняли извинения членов жюри?

– А извинений не было. Я услышал оправдания Литвиновой. Познер попросил прощения за то, что я его якобы неправильно понял. То есть за то, что я виноват. Это как минимум странно. Лично мое мнение: если у тебя есть позиция, то отстаивай ее. Если изменил ее, признайся, что был не прав. Познер не сделал ни того, ни другого.

– Женя, а зачем участвуете в этих шоу? Что хотите доказать?

– Я ничего не доказываю. Я танцую с 14 лет. Участвовал во всевозможных соревнованиях, конкурсах – куда мог, туда шел. Я этим жил и продолжаю жить дальше. Хочу показать таким людям, как я, что вовсе не обязательно запираться дома. Если есть желание, силы – надо идти и действовать. В любой сфере.

Я выхожу на сцену не затем, чтобы показать, что я без ноги. Я хочу показать, что я умею. Поверьте, перед тем, как к этому прийти, я потерял не один литр пота. Почему я не могу показать свои достижения людям? Каждое соревнование или, например, прыжок с парашютом для меня – эмоциональный толчок к дальнейшему развитию.

«С Фадеевым мы дружим»

– Как вы оказались в клипе Максима Фадеева на песню «Мы вдвоем»?

– Мне позвонили с этим предложением после выступления в «Танцах» (под музыку Фадеева). Я в тот момент тренировался с командой «Юди» (томский коллектив, с которым гастролирует Евгений, участники этого сезона «Минуты славы». – Авт.). Я обрадовался, сразу позвонил Даше Смирновой (моя партнерша в «Танцах»). А она начала... плакать в трубку: «Я не могу, я беременна». Я и рад был за нее (она давно хотела ребенка), и в то же время понял, какой это облом. Пришлось срочно искать новую партнершу.

С тех пор мы с Максимом дружим. Ему нравится то, чем я занимаюсь. У него тоже так сложилась судьба, что были проблемы со здоровьем, которые пришлось преодолевать. Это сблизило нас. На днях в его ресторане «У дяди Макса» прошел благотворительный концерт «Танец судьбы», где я участвовал. Все собранные средства будут отданы на развитие инклюзивной детской школы танцев, которой я руковожу.

Рената Литвинова и Владимир Познер в жюри «Минуты славы» Фото: Стоп-кадр YouTube

– Вы ее уже после аварии открыли?

– Да, официально ей год, а неофициально – полтора. Сейчас занимаются 40 человек, 30 из них – дети с ограниченными возможностями, для них занятия бесплатны.

– А для остальных – платны?

– Ну как платны... Платят два человека, а другие – дети из многодетных семей. Для них занятия тоже бесплатны.

– Город вам это как-то компенсирует? (Женя, услышав вопрос, смеется.) Что, сами установили льготы?

– Пока никто ничего не компенсирует. В основном все говорят: «Вы классные ребята! Делайте!» Хлопают по плечу и уходят.

– А помещение?

– Город предоставил возможность заниматься в ДК на окраине Краснодара по два часа два раза в неделю. Наши дети представляют полный спектр диагнозов, мы не делим их по направлениям. Кто обращается, тот остается.

Два раза звонили родители колясочников – пришлось отказать. Там второй этаж, лестница на который для детей-инвалидов – целый Эверест. Я сам туда еле забираюсь.

«Не можешь идти? Ползи!»

– Что родители говорят?

– Они счастливы. Видят, с каким удовольствием дети идут к нам, развиваются, танцуют. Мы устраиваем конкурсы, сплавляемся на байдарках. Не волнует, можешь двигаться или нет. Не можешь идти? Ползи! В сторону мечты. Это их задирает, но они это делают. Не паралимпийские достижения, но эмоциональный всплеск, который таким детям необходим.

– Аналоги вашей школы в России есть?

– Есть такие, которые берут, например, колясочников, но не берут аутистов. Таких школ, как у нас, чтобы принимали всех, я не видел.

– Надо чиновников в вашу школу привести.

– Это впереди. У нас появляются друзья. Антон Цветков с женой, Владимир Петросян (руководитель департамента труда и соцзащиты Москвы) – с его помощью нам в Краснодаре начали искать более удобное помещение...

Чувствую, меня затягивает эта школа. Хочется и дальше развиваться творчески, но мне почти 30. Было бы две ноги – было бы проще. Вот вчера в теннис на одной ноге попрыгал – тяжело. (Смеется.) Но, думаю, лет 5 еще потанцую.

– Танцы, байдарки, парашют, теннис. Врачи вам это разрешают?

– А я их не спрашивал. Что они могут сказать? Что надо лечь и умереть. Угу. Я хочу жить полноценно. Был период апатии после операции в больнице. Первый месяц ко мне не пускали ни друзей, ни родственников. Мыслей миллион: ты будешь всегда лежать, все будут тебя жалеть и чуть ли не с ложечки кормить. Главное – перебороть этот момент и начать складывать жизнь сначала, как пазл. И в результате появляется картинка, в которую надо поверить. Шаг за шагом топать...

Вот костыли себе нормальные никак не куплю. Как-то я этот шаг перепрыгнул.