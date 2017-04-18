Культура и ТВ
Источник: ТАСС
10:33, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Алексей Учитель "устал от войны" с Поклонской из-за "Матильды"

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель пообещал, что картина выйдет на большие экраны.

Как сообщает ТАСС, 19 апреля в редакцию агентства поступило заявление от пресс-службы Алексея Учителя, в котором сказано, что режиссер «устал от войны», а претензии депутата Госдумы от «Единой России» Натальей Поклонской считает «бесполезной дискуссией».

«Госпожа Поклонская пытается нас вовлечь в ненужную и бесполезную дискуссию. Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение», — сказал Учитель.

Напомним, ранее Поклонская отправила в Генпрокуратуру заключение экспертизы фильма «Матильда», где сказано, что фильм не может не оскорбить чувства верующих.

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