Актрису Селезнёву возмутила волна слухов о её серьёзной болезни

Актрису Наталью Селезнёву неприятно удивила волна слухов о её экстренной госпитализации.

Ранее Sobesednik.ru писал, что сын уговорил актрису Наталью Селезнёву проверить сосуды из-за головных болей. Как писали СМИ, сейчас она проходит курс лечения в больнице.

Звезда фильмов «Операция Ы» и «Иван Васильевич меняет профессию» призналась, что ей неприятны слухи о её болезни и экстренной госпитализации.

«Я проверила сосуды головы – всё нормально, и я ушла. А тут подняли волну. Мне это крайне неприятно – каждый человек имеет право на личное пространство. Нет, слава богу, со мной всё в порядке, всё нормально. У вас работа такая, я не обижаюсь. Разве мой голос похож на голос больной?» – сказала Наталья Селезнёва агентству Nation News.