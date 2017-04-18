Культура и ТВ
15:55, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Адвокат: Приемлемость экспертизы "Матильды" от Поклонской сомнительна

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Фото: Global Look Press

Адвокат оценил для Sobesednik.ru юридическую силу экспертизы фильма «Матильда», заказанной Натальей Поклонской.

Как ранее писал Sobesednik.ru, режиссёр Алексей Учитель заявил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская пытается вовлечь общество в «бесполезную дискуссию» по поводу фильма «Матильда». «Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение», – сказал Учитель.

17 апреля Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру экспертизу фильма «Матильда», которую по её просьбе провели сотрудник Института мировой литературы Всеволод Троицкий, член-корреспондент Российской академии образования Виктор Слободчиков, профессор кафедры теологии Московского лингвистического института Александр Евдокимов и доктор юридических наук Игорь Понкин.

Эксперты посмотрели два трейлера «Матильды», прочитали сценарий и пришли к выводу, что фильм оскорбляет чувства верующих: «Очевидное грубо искажённое изображение действительных исторических фактов сочетается с применением создателями фильма Матильда приёмов, оскорбляющих религиозные чувства верующих Русской Православной Церкви, которые, как общеизвестно, религиозно почитают канонизированных Русских Православной Церковью Российского Императора Николая II и его супругу Александру Фёдоровну», – цитирует Поклонская выдержки из их оценок.

По мнению управляющего партнёра коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Владимира Старинского, эта экспертиза не имеет почти никакой юридической силы:

«Какое-то значение она может иметь для Генпрокуратуры как основание для проведения проверки, однако и в этом случае она выступает как обоснование заявления, а вовсе не обязывает прокуратуру реагировать на него. Также вызывает сомнение приемлемость этой экспертизы в принципе, так как она делалась на основе просмотра трейлеров, то есть это не экспертиза готового произведения, а всего лишь его анонса. Если бы дело рассматривалось судом, то защитники фильма смогли бы предоставить результаты другой экспертизы и она имела бы такую же юридическую силу, как и эта», – сказал Старинский Sobesednik.ru.

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