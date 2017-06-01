Культура и ТВ
Источник: «Только звезды» №6-2017
20:06, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Йог, который умел смешить. К 100-летию Георгия Вицина

Георгий Вицин
Георгий Вицин
Фото: архив редакции

18 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Георгия Вицина. Sobesednik.ru вспоминает великого комедийного артиста.

Родная мать исправила год рождения мальчика на 18-й, сделав сына на год моложе, поэтому Вицин прожил будто бы целых две жизни. Жизни, полные чудес и радостей...

Настоящая фамилия будущего любимца советских кинозрителей тоже была иной, но из-за ошибки паспортистки из ВицЫн превратилась в ВицИн. Мама Георгия работала билетершей в Колонном зале Дома союзов и часто брала сына на работу. Мальчику очень нравилось наблюдать за поведением известных людей, смотреть представления и концерты. Вицин стал подражать своим кумирам и уже в шестом классе оказался в какой-то постановке на школьной сцене. Уже тогда начал проявляться его дар комика. Одноклассники покатывались со смеху, как только он начинал что-то рассказывать и пародировать учителей. Позже он скажет: «Смеяться – естественная потребность нормального человека. Отсутствие чувства юмора – это болезнь…»

Увлечение актерством подтолкнуло мальчика поступить в театральный, он выбрал «Щепку». Однако проучился меньше года: отчислили за несерьезное отношение к учебе. Такая формулировка, вероятно, определила всю его будущую жизнь. Ему было суждено быть несерьезным, смешливым, особенным.

Недолго думая, Вицин поступил в другое учебное заведение – Театральное училище при Театре имени Е. Вахтангова – и теперь уже учился прилежно. Преподаватели выделяли его среди сокурсников, его талант был виден с первых ролей, но парень вдруг увлекся кинематографом. Коллеги удивлялись: спектакль «Укрощение укротителя» с его участием шел с аншлагами, публика ухохатывалась от игры Вицина, а театральные критики не уставали осыпать восторженными рецензиями... К тому же в молодости актер был привлекателен и был избалован женским вниманием. Он даже отбил жену у известного режиссера Николая Шмелева, которая была намного старше его, и несколько лет находился с ней в отношениях.

Но театра Вицину оказалось мало.

Тамара была верной спутницей Вицина всю жизнь
Тамара была верной спутницей Вицина всю жизнь
Фото: из семейного архива Георгия Вицина

В 27-летнем возрасте молодой человек дебютировал в кино. Это была эпизодическая роль в картине Эйзенштейна «Иван Грозный». И с тех пор роли посыпались как из рога изобилия: «Запасной игрок», «Она вас любит!», «Женитьба Бальзаминова»... Интересно, что играл Вицин в основном молодых мужчин, хотя самому было уже под сорок. Коллеги удивлялись его цветущему жизнерадостному виду. А причиной было то, что в какой-то момент он увлекся здоровым образом жизни, перестал есть мясо, отказался от алкоголя и сигарет, регулярно занимался диковинной по тем временам гимнастикой – йогой. Плюс – в отличие от многих коллег – Вицин отличался нравственным поведением, был верен законной супруге.

Тамара работала костюмером в том же театре. Позже она вспоминала, как, придя устраиваться на работу, заметила портрет Вицина на стене. Красивый мужчина с лучистым взглядом и длинной шеей... Она влюбилась сразу и принялась ждать, когда актер обратит на нее внимание. Это случилось на Пасху. Вицин вошел в гримерку с крашеным яйцом и посмотрел на нее. Роман коллег развивался спокойно и быстро привел к свадьбе. С тех пор пара не расставалась. Как потом выяснилось, Тамара была племянницей селекционера Ивана Мичурина.

Коллеги с ухмылкой посматривали на странного актера, который жил по своим собственным законам и не поддавался соблазнам светской жизни. Так, Нонна Мордюкова не раз подтрунивала над Вициным, называя его живым трупом: не пьет, не курит, с женщинами не флиртует... А когда сама актриса отмечала свое 80-летие, она тоже вспомнила знаменитого коллегу, к тому времени уже покойного: «Я вот, в отличие от Вицина, всю жизнь и пила, и курила, и мужиков любила – и теперь стою перед вами. А он только и делал, что о здоровье беспокоился, но его уже с нами нет...» Справедливости ради стоит отметить, что Вицин прожил на три года больше Нонны Викторовны и умер в возрасте 84 лет.

Настоящим венцом комедийного таланта актера стали работы в образе Труса в фильмах Гайдая «Самогонщики», «Операция «Ы», «Кавказская пленница». В компании Юрия Никулина и Евгения Моргунова он изображал асоциального элемента, тунеядца и алкоголика. Выходило очень убедительно, и трудно было поверить в то, что спиртного Вицин в рот не брал. Правда, однажды на съемках ему пришлось выпить настоящего пива, потому что бутафорская жидкость выглядела неправдоподобно.

Дочь Наталья унаследовала от отца талант художника
Дочь Наталья унаследовала от отца талант художника
Фото: из семейного архива Георгия Вицина

Популярность веселой троицы в СССР зашкаливала. Начался затяжной период гастролей по городам и весям. Однако в глубине души актер бежал от своей славы и даже боялся ее. Ведь на его глазах многие артисты теряли связь с реальной жизнью, уверовав в свою гениальность и незаменимость. Вицин жил скромно. И как вспоминали соседи, половину зарплаты тратил на корм для бездомных животных и голубей. Наблюдая, как он в одиночестве гуляет в парке, недоброжелатели пустили слух: мол, всенародный любимец живет в нищете и забвении. Сам Вицин избегал посторонних людей, не давал интервью и вообще в последние годы редко выходил из дома, что еще больше подогревало пересуды. Единственная дочь актера Наталья придерживается того же принципа. Несмотря на то, что она художник и периодически устраивает выставки своих картин в Москве, мало кто знает, где и когда они проходят. Быть незаметной ее научил знаменитый папа.

Георгий Вицин умер в больнице в 2001 году и был похоронен рядом с другими знаменитостями на Ваганьковском кладбище. Супруга пережила его всего на семь лет. Памятник Вицину в образе Бальзаминова установлен на родине актера, в Зеленогорске под Санкт-Петербургом, в парке культуры и отдыха.

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