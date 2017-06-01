Йог, который умел смешить. К 100-летию Георгия Вицина

18 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Георгия Вицина. Sobesednik.ru вспоминает великого комедийного артиста.

Родная мать исправила год рождения мальчика на 18-й, сделав сына на год моложе, поэтому Вицин прожил будто бы целых две жизни. Жизни, полные чудес и радостей...

Настоящая фамилия будущего любимца советских кинозрителей тоже была иной, но из-за ошибки паспортистки из ВицЫн превратилась в ВицИн. Мама Георгия работала билетершей в Колонном зале Дома союзов и часто брала сына на работу. Мальчику очень нравилось наблюдать за поведением известных людей, смотреть представления и концерты. Вицин стал подражать своим кумирам и уже в шестом классе оказался в какой-то постановке на школьной сцене. Уже тогда начал проявляться его дар комика. Одноклассники покатывались со смеху, как только он начинал что-то рассказывать и пародировать учителей. Позже он скажет: «Смеяться – естественная потребность нормального человека. Отсутствие чувства юмора – это болезнь…»

Увлечение актерством подтолкнуло мальчика поступить в театральный, он выбрал «Щепку». Однако проучился меньше года: отчислили за несерьезное отношение к учебе. Такая формулировка, вероятно, определила всю его будущую жизнь. Ему было суждено быть несерьезным, смешливым, особенным.

Недолго думая, Вицин поступил в другое учебное заведение – Театральное училище при Театре имени Е. Вахтангова – и теперь уже учился прилежно. Преподаватели выделяли его среди сокурсников, его талант был виден с первых ролей, но парень вдруг увлекся кинематографом. Коллеги удивлялись: спектакль «Укрощение укротителя» с его участием шел с аншлагами, публика ухохатывалась от игры Вицина, а театральные критики не уставали осыпать восторженными рецензиями... К тому же в молодости актер был привлекателен и был избалован женским вниманием. Он даже отбил жену у известного режиссера Николая Шмелева, которая была намного старше его, и несколько лет находился с ней в отношениях.

Но театра Вицину оказалось мало.

Тамара была верной спутницей Вицина всю жизнь Фото: из семейного архива Георгия Вицина

В 27-летнем возрасте молодой человек дебютировал в кино. Это была эпизодическая роль в картине Эйзенштейна «Иван Грозный». И с тех пор роли посыпались как из рога изобилия: «Запасной игрок», «Она вас любит!», «Женитьба Бальзаминова»... Интересно, что играл Вицин в основном молодых мужчин, хотя самому было уже под сорок. Коллеги удивлялись его цветущему жизнерадостному виду. А причиной было то, что в какой-то момент он увлекся здоровым образом жизни, перестал есть мясо, отказался от алкоголя и сигарет, регулярно занимался диковинной по тем временам гимнастикой – йогой. Плюс – в отличие от многих коллег – Вицин отличался нравственным поведением, был верен законной супруге.

Тамара работала костюмером в том же театре. Позже она вспоминала, как, придя устраиваться на работу, заметила портрет Вицина на стене. Красивый мужчина с лучистым взглядом и длинной шеей... Она влюбилась сразу и принялась ждать, когда актер обратит на нее внимание. Это случилось на Пасху. Вицин вошел в гримерку с крашеным яйцом и посмотрел на нее. Роман коллег развивался спокойно и быстро привел к свадьбе. С тех пор пара не расставалась. Как потом выяснилось, Тамара была племянницей селекционера Ивана Мичурина.

Коллеги с ухмылкой посматривали на странного актера, который жил по своим собственным законам и не поддавался соблазнам светской жизни. Так, Нонна Мордюкова не раз подтрунивала над Вициным, называя его живым трупом: не пьет, не курит, с женщинами не флиртует... А когда сама актриса отмечала свое 80-летие, она тоже вспомнила знаменитого коллегу, к тому времени уже покойного: «Я вот, в отличие от Вицина, всю жизнь и пила, и курила, и мужиков любила – и теперь стою перед вами. А он только и делал, что о здоровье беспокоился, но его уже с нами нет...» Справедливости ради стоит отметить, что Вицин прожил на три года больше Нонны Викторовны и умер в возрасте 84 лет.

Настоящим венцом комедийного таланта актера стали работы в образе Труса в фильмах Гайдая «Самогонщики», «Операция «Ы», «Кавказская пленница». В компании Юрия Никулина и Евгения Моргунова он изображал асоциального элемента, тунеядца и алкоголика. Выходило очень убедительно, и трудно было поверить в то, что спиртного Вицин в рот не брал. Правда, однажды на съемках ему пришлось выпить настоящего пива, потому что бутафорская жидкость выглядела неправдоподобно.

Дочь Наталья унаследовала от отца талант художника Фото: из семейного архива Георгия Вицина

Популярность веселой троицы в СССР зашкаливала. Начался затяжной период гастролей по городам и весям. Однако в глубине души актер бежал от своей славы и даже боялся ее. Ведь на его глазах многие артисты теряли связь с реальной жизнью, уверовав в свою гениальность и незаменимость. Вицин жил скромно. И как вспоминали соседи, половину зарплаты тратил на корм для бездомных животных и голубей. Наблюдая, как он в одиночестве гуляет в парке, недоброжелатели пустили слух: мол, всенародный любимец живет в нищете и забвении. Сам Вицин избегал посторонних людей, не давал интервью и вообще в последние годы редко выходил из дома, что еще больше подогревало пересуды. Единственная дочь актера Наталья придерживается того же принципа. Несмотря на то, что она художник и периодически устраивает выставки своих картин в Москве, мало кто знает, где и когда они проходят. Быть незаметной ее научил знаменитый папа.

Георгий Вицин умер в больнице в 2001 году и был похоронен рядом с другими знаменитостями на Ваганьковском кладбище. Супруга пережила его всего на семь лет. Памятник Вицину в образе Бальзаминова установлен на родине актера, в Зеленогорске под Санкт-Петербургом, в парке культуры и отдыха.