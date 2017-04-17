Егор Кончаловский: Мы с Толкалиной расстались еще 7 лет назад

Sobesednik.ru поговорил с режиссером легендарного «Антикиллера» Егором Кончаловским о его жизни после Толкалиной.

После расставания именитого режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, почти 20 лет проживших в гражданском браке, их личная жизнь бурлит. Егор в беседе с нами признался, что счастлив с девушкой-юристом, а Любовь папарацци недавно засняли идущей под ручку с музыкантом Борисом Гребенщиковым (он старше Толкалиной на 24 года).

– У нас с Любовью приятельские отношения. Слава Богу, в нашем случае не было никаких разборок, – говорит 51-летний режиссер. – Я не перестаю ее уважать, и еще у нас общая дочь Маша, которую мы должны вместе воспитывать. Тем более что мы давно уже расстались, просто молчали об этом.

– Почему молчали?

– Хотелось, чтобы дочка подросла (Маше сейчас 16 лет. – Авт.). Еще нас с Любой столько раз всеми правдами и неправдами сводили и разводили, что просто не хотелось снова в это окунаться... Но поскольку и у меня, и у Любы уже своя личная жизнь, соответственно настал момент, когда молчать невозможно. Мы уже 7 лет, как не вместе! Решили объявить позже, чтобы опять не сказали, что мы пиаримся. Раньше говорили, мол, вот они разводятся, значит, у Кончаловского новый фильм выходит.

– С Машей регулярно видитесь?

– Она живет с мамой, но ко мне часто приезжает в гости, хотя она девушка занятая, у нее много увлечений: музыка, верховая езда, английский, французский.

– После расставания не было разногласий по поводу Маши?

– Мы еще 5 лет назад заключили нотариальное соглашение относительно того, как мы ведем себя с дочкой. Конечно, у нас с Любой хорошие отношения, но такой документ нелишний!

– Если новый мужчина Любови станет любим Машей, не будете ее ревновать?

– Было бы хуже, если бы у Маши не сложились отношения с мужчиной мамы. Но пока я не думаю о том, как отнесусь к этому.

– Как обстоят дела в вашей личной жизни?

– Я счастлив! Моя девушка – юрист, но я пока ее не представляю широкой публике.

C Любовью Толкалиной Фото: Global Look Press

– Предложение будете делать?

– Посмотрим! Мы не так давно встречаемся – около года.

– Не трудно вам с юристом? Все-таки люди с математическим и творческим складом ума редко уживаются...

– Мне кажется, что даже легче, чем с другим творческим человеком.

– Какие фильмы планируете еще снимать?

– У меня 4 проекта в разработке. Один футболу посвящен, другой – одному огромному региону в нашей стране, третий – борьбе с наркотиками, четвертый – короткометражное кино тоже о борьбе с этим злом. По поводу полнометражного игрового фильма о футболе у меня уже подписан договор, по остальным пока нет, так что еще не могу вас полностью посвятить в свои планы.

– Какие из новых кинолент можете отметить?

– Честно скажу: мне очень понравился фильм моего отца «Рай»! Последнее время увлекся сериалами: «Викинг», «Карточный домик», «Игра престолов». Все это исключительно не российские сериалы, которые я люблю в значительно меньшей степени.