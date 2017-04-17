Ефим Шифрин: На "Филфаке" я снова оказался в юности

Ефим Шифрин поделился с Sobesednik.ru своими впечатлениями от съемок в новом сериале «Филфак» на телеканале ТНТ.

Шифрин в кино работал немного, а в сериалах и вовсе пару раз – и то в эпизодах. В новом 20-серийном телесериале «Филфак» актер впервые снялся в большой роли.

– Конечно, каждая новая работа – это уже в чем-то дебют, – рассказал Sobesednik.ru Шифрин. – Тем более такая роль – преподаватель филологического факультета университета Валерий Гудков. Признаюсь, я мало смотрел канал ТНТ и за сериалами, выходящими там, не следил. Поэтому поначалу было сложно понять, что же от меня хотят, как подстроиться под их особый, жесткий, я бы сказал, юмор. Но ребята из съемочной группы помогли, и, мне кажется, я понял их необычный юмор. А для того чтобы лучше вжился в роль, все на съемочной площадке меня называли только Гудков, и не иначе (смеется).

– Вы же вроде сами учились на филфаке?

– Да, один курс проучился в Риге, но потом уехал поступать в эстрадно-цирковое училище. Поэтому, когда прочитал сценарий, а потом оказался на съемочной площадке, как будто снова вернулся в юность. Множество книг вокруг, бегающие рядом студенты, аудитории для лекций – все это было и у нас. Случайно получил такой подарок.

– Ваш герой положительный. Говорят, таких сложнее играть?

– Вот таких – совсем положительных героев – играл я мало. Поэтому мне было особенно интересно. С другой стороны, Гудков хотя и душка, но разный. Например, он настолько ревнив, что строит всякие жестокие козни студенту, к которому приревновал свою любовь. Настоящий говнюк! Я бы мстить не стал, ушел бы в сторону, а он… Так что не во всем мой герой и положительный.

– А что общего у вас лично с Гудковым?

– Он грамотный, а я терпеть не могу безграмотность. Хороший учитель, знающий литературу. А я тоже много читаю всю жизнь. Наверное, общее еще – хорошее чувство юмора. Судить себя сложно, со стороны видней, но мне кажется, я обладаю этим качеством. Так вот и Гудков далеко не всегда разговаривает со студентами серьезно. Так что посмотрите, а потом расскажете мне свои впечатления.

Сериал «Филфак», канал ТНТ, понедельник – четверг, 20:30.