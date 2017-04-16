Мыши напугали Диану Пожарскую сильнее тигров и крокодилов

Sobesednik.ru побывал на съёмках второго сезона «Отеля «Элеон» и пообщался с актерами сериала.

В Москве завершились съемки второго сезона сериала «Отель «Элеон». Телеканал СТС готовит в новом сезоне уже полюбившегося сериала немало сюрпризов. По словам одной из героинь картины, горничной отеля Даши, которую блистательно сыграла молодая актриса Диана Пожарская, сценаристы привнесли во второй сезон совершенно новую нотку драматизма.

– Я не хочу раскрывать все тайны, но могу сказать, что новый сезон будет очень интересным и даже страстным. Ждите гораздо больше чувств и драматизма. Он не уступает первому сезону и в количестве приключенческих сцен. Еще зрители увидят нас в кадре вместе с дикими животными. На съемки приводили тигров, крокодилов, медведей и мышей! Кстати, самыми страшными для меня оказались именно мыши, – прокомментировала Sobesednik.ru Пожарская.

Последний день съемок сериала «Отель «Элеон» получился очень музыкальным. С самого утра на площадке появилась российская рок-группа «Уматурман», братьям Сергею и Владимиру Кристовским предстояло сыграть в последней серии сезона самих себя. Больше часа команда настраивала звучание барабанов и гитар, ведь если в этом кино еда подается от настоящих шеф-поваров, то и музыка должна играть живая.

На съемках популярного сериала братья Кристовские шутили и забывали слова песни Фото: пресс-служба телеканала СТС

И вот в «киношном» зале ресторана бутик-отеля появляются главные герои: Михаил Джекович и Элеонора Андреевна, они безустанно повторяют текст. Затем входит молодой сербский артист Милош Бикович, который играет роль владельца отеля «Элеон», и начинается репетиция. Музыка играет, «Уматурман» поет, массовка интенсивно танцует и изображает веселье, как вдруг Владимир Кристовский неожиданно забывает слова своей же песни. Как оказалось, ради сценария пришлось поменять текст припева и название хита «Чё же ты делаешь, Люсь?» Чтобы облегчить музыкантам запоминание новых слов, одному из танцующих актеров массовки наклеили на спину листок с подсказкой. Несколько раз он слетал с активно танцующего парня, и Кристовский шутил: «Прибейте уже этот листик гвоздями».

Наконец репетиция была окончена, режиссер объявил «мотор» и полную тишину. Казалось, что за кадром все замерли в ожидании и затихли, слушая живое исполнение Кристовских. Спустя несколько дублей сцена в ресторане была снята, как вдруг режиссер картины заметил, что камин, часто встречающийся в кадре, был не зажжен, и все пошло по кругу. Через несколько часов все было снято и актеров отпустили на заслуженный обед. Григорий Сиятвинда первым выпорхнул из всеми полюбившегося зала и картинно побежал в гримерку. Команда несуетливо стала готовить следующую локацию к съемке.

Елена Ксенофонтова и Григорий Сиятвинда Фото: пресс-служба телеканала СТС

По словам Владимира Кристовского, самым сложным для него было запомнить и спеть чужой текст.

– Мы играли самих себя, но слова были не наши, они не очень хорошо ложились на ритм нашей музыки. Но мы сделали это, не прошло и пяти часов и ста дублей. Играть в кино не очень просто, и, когда мы с Сергеем попадаем на съемочную площадку, нас посещает одна мысль: какое счастье, что мы не актеры, а музыканты. Для нас это всего лишь эпизодическое приключение, а люди вынуждены проводить здесь очень много времени. Нам их искренне жаль, – с иронией сказал Владимир Кристовский, а также добавил, что им еще ни разу не приходилось в реальной жизни выручать кого-то из любовных передряг своими песнями.

«Играть в кино не очень просто, и, когда мы с Сергеем попадаем на съемочную площадку, нас посещает одна мысль: какое счастье, что мы не актеры, а музыканты...» Фото: пресс-служба телеканала СТС

Также во втором сезоне должно произойти много новых событий и жизненных хитросплетений с давно полюбившимися героями сериала, оставшимися после предшественника – кулинарного телесериала «Кухня». Так, герои Сергея Лавыгина, Виктора Хориняка, Ольги Кузьминой, Марии Горбань будут выпутываться из многих переделок, сниматься в эротическом кино и, как обычно, выяснять отношения на радость преданным зрителям.