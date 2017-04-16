Мария Сёмкина: Родители спрашивают, когда я найду нормальную работу

Звезда «Папиных дочек» Мария Семкина сильно расстроила родных, связав свою жизнь с кино, узнал Sobesednik.ru.

Горячо полюбившийся телезрителям сериал «Папины дочки» вот уже 10 лет на экране, повторы старых сезонов до сих пор имеют успех. Одна из самых красивых актрис ситкома – Мария Сёмкина, которая играла жену олигарха Оксану. Артистка в беседе с Sobesednik.ru рассказала, почему родители не одобряют ее профессию, как кино помогает ей в магазинах и когда лучше выходить замуж.

Мария родилась в Ростове-на-Дону в семье, далекой от творчества. Отец – математик, а мама работала инженером. Предполагалось, что любимая дочь пойдет по семейным стопам. Но Маша пошла в модели, а оттуда – в кино.

– Родители не хотели для вас творческого будущего?

– Они до сих пор не хотят. Постоянно спрашивают, когда я найду нормальную работу. Родители живут 20 лет в Германии, поэтому видимся мы редко.

– А сами не думали о переезде туда, ведь вы в стольких странах работали?

– Я домашняя девочка, поэтому мне всегда хотелось вернуться домой. Поначалу стимулом возвращаться был мой ребенок. Сейчас же понимаю, насколько люблю Москву, ее ритм, возможности, которые она тебе дает. Я два года прожила в Германии, но все же не смогла там остаться. Для них мы – диковинки, инопланетяне. Большая разница в менталитете. Я не могла привыкнуть к тому, что в театре зрители едят попкорн и пьют напитки прямо во время спектакля, как будто пришли в кино, никто не переодевается, можно забыть о сменных туфельках.

– Как вы относитесь к своей роли в «Папиных дочках», не надоело, что только с Оксаной вас и ассоциируют?

– Не поверите, на днях покупала продукты в магазине, и тут продавщица меня спрашивает: «Вы из Липецка?» А я из Ростова, по-этому ответила, что нет. И тут она: «Вы же Оксана из Липецка, я тоже оттуда, поэтому советую вам взять именно этот кусок мяса». У меня об Оксане только добрые воспоминания. Не надо гневить Бога, ведь получить такую роль – большая удача. На самом деле это моя единственная комедийная роль. Признаюсь, было сложно. Я профессиональная актриса, но все равно не могу понять, почему так тяжело рассмешить людей. С драматическими ролями иначе, ведь поплакать всегда легче, чем посмеяться.

– Вы вышли замуж в 20 лет, брак, к сожалению, распался. Как вы считаете, зависит ли успешный союз от возраста?

– Отчасти да. В 20 лет я не была готова к браку. Все, что случилось – к лучшему. У меня есть любимый сын, которому уже 20 лет. Для меня было бы странным, кстати, если бы в этом возрасте он был женат. Вступая в брак, человек должен почувствовать, что он созрел для этого. Когда мужчины созревают – загадка. А девушка просто должна понимать, хочет ли она свадьбу и кольцо или же она готова взять на себя ответственность за супруга, ребенка, родителей, за быт. Женщина должна быть готова ко многим моментам, а не только пойти за ручку с мужем в клуб.

– Я слышала, вы не благосклонны к клубам.

– Никогда не понимала,что там делать. Ходили по молодости с подругой, но я так эту науку и не познала: танцевать там негде, пьют в клубах всякую гадость, поговорить тоже невозможно. Люблю побыть дома, много читаю, в последнее время решила возобновить свои занятия французским.

– На информационных порталах о вас написано так: «Вся семья Марии – это сын и кошка». Это действительно так?

– Когда я прочла это, волосы на голове зашевелились. В действительности я счастлива в браке вот уже 10 лет. Мой сын живет отдельно от нас, он учится экономике в Великобритании.

– Хотели бы стать матерью еще раз?

– Мне бы очень этого хотелось!