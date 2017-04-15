Фото с историей: Евтушенко пьет за Вознесенского в Белоруссии

Sobesednik.ru впервые публикует фото Евгения Евтушенко, запечатлевшее поэта во время брестских гастролей в 1982 году.

Эта фотография была сделана 35 лет назад в знаменитом колхозе «Советская Белоруссия», где когда-то играл Святослав Рихтер, читала стихи Белла Ахмадулина, катался на тройке Андрей Вознесенский, а Евгений Евтушенко пил самогон и молоко в местном доме культуры.

Летающий мужик

Весной 1982 года Евгений Евтушенко приехал на гастроли в Брест. Визит был организован местным музыкальным обществом, расписан и утвержден во всех деталях всеми инстанциями, но вмешался случай. Председатель колхоза «Советская Белоруссия» Владимир Бедуля, узнав о приезде Евтушенко, решил пригласить его к себе. А легендарному Бедуле невозможно было отказать. У него в колхозном доме культуры давал концерты великий Рихтер, он запросто приглашал к себе Ахмадулину, опальную после «Метрополя» и защиты Сахарова. К нему приезжали Жженов, Ульянов, Мордюкова, Левитан – можно продолжать долго, Бедуля руководил «Советской Белоруссией» полвека. Столько же длилась его дружба с Андреем Вознесенским, чья поэма «Летающий мужик» – про него, Владимира Бедулю, которого в Белоруссии в те годы знали все.

– Владимир Леонтьевич очень любит искусство, – рассказывает Людмила Бедуля, его младшая дочь. – Он всегда считал, что в деревне люди обделены культурной жизнью, и пытался как-то компенсировать это – насколько мог. В юности он служил в армии в подмосковном Ногинске, потом по работе часто бывал в Москве и многих знал. И когда надо было выйти на кого-то из знаменитых артистов, он делал это любыми путями – в том числе через знакомых. Но мог и просто так подойти – разговор как-то сам собой складывался, и люди ехали к нему.

Так получилось и с Евтушенко: Бедуля просто приехал на электромеханический завод, где поэт выступал, и поджидал его в машине, чтобы пригласить к себе. Тот согласился сразу. Сам Владимир Леонтьевич вспоминал в одном из интервью, что поэта задевал досадный факт: все в знаменитом хозяйстве уже побывали, Андрей Вознесенский вообще ездил регулярно – по поводу и без, а его все никак не звали. Тем забавнее была ситуация: дорогого гостя усадили за накрытый стол отдохнуть с дороги, кто-то включил телевизор и на экране появился Вознесенский.

Домашняя еда для столичных гостей

По словам Владимира Бедули, это была чистая случайность. Передавали репортаж с одной из творческих встреч в Москве. Сначала на экране показали незнакомую ему женщину и Евтушенко сказал: «Это моя жена» (в то время поэт был женат на переводчице Джен Батлер. – Ред.). Появление Вознесенского встретили дружным смехом и тостом.

– Выступление Евтушенко должно было состояться в нашем доме культуры, где на первом этаже находилась музыкальная школа – на тот момент единственная в районе, – вспоминает Владимир Бедуля. – И сидим мы на этой фотографии как раз в кабинете директора музыкальной школы.

В тот раз говорили за жизнь Фото: архив Владимира Бедули

Молоко на столе – с колхозной фермы, в бутылке – знаменитая пущанская самогонка на травах. С травами был и чай из самовара – такой традиционно пьют в тех краях. А еда была самая простая. Что именно ели в тот раз, Владимир Леонтьевич точно не помнит – в 89 лет многое уже стерлось из памяти. Но говорит, что обычно на таких встречах была самая незатейливая еда – домашняя колбаска, сало, вареная картошка, блинчики, свежий хлеб.

– Владимир Леонтьевич знал, что столичным гостям нравится все это, он мог по такому случаю даже из дома принести какие-то пачастунки (угощение. – Ред.), – рассказывает Людмила Бедуля. – Вообще-то в колхозе был свой ресторан, но туда гости обычно отправлялись вечером после выступления. А на фото – просто посиделки с дороги, перед экскурсией по хозяйству.

Сто звезд на одной поляне

Книга, что лежит на краю стола – сборник стихов, которую Евтушенко подписал для человека, оставшегося за кадром – 22-летнего Валерия Бедули, сына председателя колхоза. Сборник до сих пор хранится в его семейной библиотеке. Его сестре Светлане посчастливилось в тот раз слушать Евтушенко дважды – в Бресте и на выступлении в колхозе. Близкие вспоминают, что после этого она сама стала писать стихи. 10-летнюю Людмилу на вечер не взяли.

Зал в доме культуры «Советской Белоруссии» был рассчитан на 500 мест – на всех работников колхоза. И он никогда не пустовал, а в тот раз, когда председатель привез Евтушенко, люди стояли в проходах. Весть об этом в считаные часы распространилась по сарафанному радио.

– Иногда на творческие встречи продавались билеты – например на «Песню-87», которая проходила у нас в колхозе, – рассказывает Владимир Бедуля. – Я долго этого добивался, несколько лет. Многие не понимали, зачем артистов везти так далеко от Москвы и почему нельзя найти красивые места поближе. Но нашлись нужные аргументы, и событие состоялось. Тогда было два концерта – один в доме культуры, где вход был по билетам, а второй прямо в лесу, на красивой п­оляне.

Артисты (а их на «Песню-87» приехало около ста человек) ночевали в Бресте – до него от Рясны, где находилась центральная усадьба колхоза «Советская Белоруссия», меньше 50 км. Но иногда знаменитые гости оставались ночевать у кого-то из колхозников – и это было за счастье, конечно. Брестские гастроли Евгения Евтушенко были расписаны, потому остаться он не мог – после концерта поэта отвезли назад в Брест на колхозном «рафике».

Фотограф Эдуард Кобяк в тот день сделал несколько снимков: вот Евтушенко у самовара – с Бедулей говорят за жизнь, вот что-то читает со сцены – возможно, новую поэму «Мама и нейтронная бомба», вот пьет молоко из литровой банки и смотрит смешливо одним глазом. А вот трое за столом – два поэта и председатель колхоза. Из тех, кто был причастен к появлению этой фотографии, остался только один – «летающий мужик» Владимир Бедуля.