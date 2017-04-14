Эрнст отправил Самойлову на "Евровидение" в следующем году

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Европейский вещательный союз окончательно подтвердил невозможность России участвовать в конкурсе «Евровидение» из-за невозможности организовать выступление Юлии Самойловой на Украине.

В пятницу, 14 апреля, глава Первого канала Константин Эрнст сообщил журналистам, что Юлия Самойлова все-таки будет представлять Россию на «Евровидении», но сделает это через год. Эрнст подчеркнул, что организаторы конкурса поддержали это предложение.

«Это выбор Европейского вещательного союза, потому что они являются организаторами конкурса и, мне кажется, они в первую очередь должны следить за соблюдением правил, которые предусматривают, что сторона, которая проводит конкурс, может вводить ограничение на участие. Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», — сказал Эрнст.