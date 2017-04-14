Елена Коренева: Мы не бываем круглосуточно отважными

Елена Коренева рассказала Sobesednik.ru о том, как решилась высказаться на премии «Ника» и что за этим последовало.

Актриса Елена Коренева – из тех, кто не побоялся на минувшей «Нике» произнести со сцены неприятные для власти, но честные слова. Почти все сказанное было вырезано из эфира НТВ.

Вырежут из эфира или оставят – это проблемы цензоров

– Лена, ты же понимала, что твою речь уберут из телеэфира?

– Конечно, но я говорила это не для телекамеры, а действительно больше для себя. Потому что не сказать не могла. Они там себе вырезают, а то, что я говорю – мое дело. Меня не интересует, вырежут или оставят, это уже проблемы тех, кто занимается подобной цензурой.

– Заранее знала, что именно скажешь?

– Думаю, об этом знает каждый, кто предполагает, что жребий выпадет – он выиграет и ему придется выходить на сцену, подходить к микрофону, получать статуэтку и говорить какие-то слова. Естественно, когда мне сообщили, что попала в номинацию «Лучшая роль второго плана», то я уже все это предположила. Слова какие-то продумала. Взвесила два варианта. Первый: я выхожу радостная и просто кого-то благодарю – группу, киноакадемию... И поняла, что в этом случае не буду сама удовлетворена. Ведь за режиссера Олега Сенцова просили публично многие, даже западные актеры и режиссеры: и Джонни Депп, и Педро Альмодовар, и Вим Вендерс. Дело даже не в том, что они ТАМ произносят какие-то слова за наших политзаключенных, а представители нашего киносообщества – нет. Просто в этом возникла необходимость. Вот и решила высказаться. Я ведь играю в фильме Владимира Мирзоева мать оппозиционера, и такое мое выступление тем более будет оправданно.

– Предполагала, что будет такой резонанс?

– Да, понимала. Хотя вообще я не люблю волну, шумиху, интервью, так же как и ходить на всякие премии – приглашали много раз. Но в этом случае надо было это сделать, и я не жалею! Ну а когда все-таки оказываешься среди большого количества людей, что я тоже не очень люблю, приходится «надевать маску», всем улыбаться перед камерами. Но, получив «Нику», улыбалась совершенно искренне.

– Кстати, ты потом призналась, что дома с таким удовольствием сняла туфли на каблуках.

– Да, да (смеется). Они мне так жали, но терпела. Думала, как бы не упасть. Пришлось делать вид, что все хорошо.

– Ты все время повторяешь: «Я говорю это для себя». Как понимать эти слова?

– Абсолютно осмысленная фраза. Поняла, что, если не скажу, останется осадок, я попаду в категорию тех публичных людей, которые в подобных ситуациях могли бы в защиту кого-то замолвить слово, но они этого не делают. В то же время я не хотела себя кому-то противопоставлять, кого-то поучать, все и так устали от призывов и деклараций. Поэтому говорила больше для себя, чтобы знать: я не испугалась, это вопрос моей совести. Мы ведь не бываем круглосуточно отважными, мы все колеблемся. Я тоже люблю вести себя прилично, чтобы пройти аккуратно и привлечь как можно меньше к себе внимания и не выпадать из общей струи. Это комфортное состояние. Но тут случай, повторюсь, особый.

– После церемонии вручения «Ники» ты написала в социальных сетях: «Спасибо, ребята, вы вывели меня на орбиту». То есть новая страница в работе, в жизни?

– Таким способом поблагодарила съемочную группу фильма. Из всех номинантов, которые были представлены этой кинокартиной, я единственная вышла в финал. Мирзоев и компания «запустили» меня на эту орбиту. Моя победа – это победа всех, кто работал над фильмом. А еще я бы хотела выразить свое почтение Юлию Гусману, Андрею Кончаловскому и всем причастным к организации юбилейной церемонии «Ники» – она была живой, нелицемерной, настоящей.

Я понимала: и меня потащат в автозак

– Комментарии на твои слова, на речи Александра Сокурова, Марка Захарова, Виталия Манского и других совершенно разные. Кто-то благодарит вас, ну а кто-то называет просто балаболами. Не обидно?

– Если честно, не понимаю, почему из-за моих слов из меня нужно делать героиню или подвергать осуждению. Вот комментируют: мол, «делом бы занялись, опять оппозиция – сколько можно их слушать, соседу лучше помогите – ямку выкопать и деревце посадить». Одно не исключает другого – можно и соседу помогать, и дерево посадить, и заступаться за других. Мирных людей лупят дубинками, совершенно не агрессивных пенсионеров и школьников тащат в автозаки, дают реальные сроки. Эти факты полностью игнорируются, и взамен нам предлагают заняться озеленением своего двора. Больше всего мне понравился комментарий: «Теперь ей не дадут не то что маму оппозиционера сыграть, но даже маму патриота!» Повторяю, в моем выступлении героизма не вижу. Это даже не оппозиция, а нормальная человеческая реакция на происходящее. Судя по тому, как люди благодарят нас за сказанное, они поддерживают, хотят услышать точку зрения тех, у кого есть возможность выйти на аудиторию и выступить в защиту. «И милость к падшим призывал» – это не красивая фраза, а наша реальность. Понимаешь, нужно перевести разговор с людьми, кто называет нас балаболами, из политической плоскости в гуманистическую. Есть замечательное высказывание: «Самое большое заблуждение, иллюзия человека – считать, что он – здесь, а другой – где-то там». Конечно, человек так устроен, что в первую очередь обязан заботиться о себе, о своих близких. Но не должно быть сознательной атрофии сопереживания тем, кто находится не у тебя перед носом, а чуть-чуть подальше.

В 2013 году Коренева выступила в поддержку Алексея Навального в соцсетях Фото: Александра Зотова

– Не у всех хватает на это храбрости. Ты вот считаешь себя смелым человеком?

– Вовсе нет. Знаешь, как-то из любопытства пошла на митинг в защиту 31-й статьи Конституции о праве граждан на мирный протест. Устраивал Эдуард Лимонов. Рядом стояла женщина с гвоздичками в руках, в таком капюшончике и слабым голосом, преодолевая страх, повторяла: «Свободу!» Она вовсе не была ярой сумасшедшей оппозиционеркой. Тем не менее к ней подскочили два омоновца, схватили ее под руки и потащили в автозак. Она не успевала ноги переставлять, повисла у них на руках. Жутчайшее зрелище! Я онемела. Не смогла заступиться, потому что понимала: и меня потащат и будут «мариновать».

– Один человек написал в фейсбуке про тебя, что диссидентка Коренева, после того как приехала из Америки, ничего и не сделала. Только голой в 1990-х снялась для одного издания.

– Ну что мне с этим человеком разговаривать?! Как говорят, у кого что болит... Что такое диссидент?! Я не имела к ним никогда никакого отношения. К слову о моей работе – постоянно где-то снимаюсь. Написала три книги, которые стали популярными и не раз переиздавались. Сейчас вышла серия книг для детей, где публичные люди рассказывают о каком-то конкретном животном. Мое произведение называется «Я белка». Участвую в театральных проектах – 18 мая буду играть в театре «Кураж» в спектакле Владимира Мирзоева «Две стрелы в спину» по пьесе Александра Володина. А тем, кого не интересуют факты, зачем что-то доказывать?! Их неосведомленность – это их дело.

Меня не травят, как Ахеджакову

– Известно, что заявленный Алексеем Навальным митинг 26 марта московские власти предложили провести в Сокольниках или Марьино. Но Навальный призвал выйти на Тверскую. В результате – более тысячи задержанных, среди которых и подростки...

– Я сама там не была, но многое читала об этом и убеждена, что Навальный не призывал конкретно подростков. Такая реакция, большое количество людей, высокий процент молодежи, вышедших на улицу – это было полной неожиданностью для всех. На мой взгляд, причина такой массовости заключается в соединении нескольких факторов. Помнишь ролик в интернете, когда в Брянске старшеклассника, который хотел идти на митинг, арестовали прямо в классе?! А потом директор и учительница устроили ребятам разборку про политику. Они же разговаривали с учащимися как с недоразвитыми, такая шла фальшь, ложь. А другая история – политинформация в Московской консерватории, где читали список «врагов народа»?! Называли имена Горбачева, Собчак, Сванидзе, Ахеджаковой и других уважаемых многими людей. И конечно же видеоролик про Дмитрия Медведева. Все это есть в сети, где сидит много молодежи. Они даже просто ради любопытства посмотрели, а потом сделали свои выводы.

– Но будь ты мамой подростка, как бы отнеслась к тому, что он пошел на несанкционированное шествие?

– Да, переживала бы. Но даже не знаю, как бы поступила в данном случае. С другой стороны, когда запрещаешь, получаешь обратный эффект. А что такого плохого ребята эти сделали? Приехали на Тверскую и прошли. Да, кто-то залез на фонарный столб и спустился. И что, надо их кидать в автозак и судить?! Создали ситуацию опасности и насилия не люди, которые вышли, а полицейские.

– Лия Ахеджакова не раз говорила, что ей пишут, звонят, угрожают за ее оппозиционность к власти. Даже некоторые коллеги осуждают. У тебя нечто подобное бывает?

– Нет, отношения не меняются. Многие мои близкие или просто знакомые разделяют мои взгляды. Хотя не все. Но я никогда ни с кем это специально не обсуждаю, никого не звала на митинги или марши, когда сама ходила. Мы взрослые люди, у нас у всех есть возможность читать СМИ, смотреть телеканалы и выбирать, кто тебе ближе и интересней. Остальное только мое дело. Да, это ужасно, как травят Лию! Я такой травли не чувствую. Да и с коллегами нормально существую.

– Что же случилось с людьми, если любимую актрису или любимого музыканта могут в один день возненавидеть за другую точку зрения?

– Да не с людьми случилось. Это инфекция СМИ, следствие пропаганды. Кто-то становится жертвой, но сами люди какие были, такими и остались. Другое дело, что очиститься от этой «жвачки», если она уже приклеилась, непросто.

На съемках фильма «Ее звали Муму» с актером Петром Федоровым (слева) и режиссером Владимиром Мирзоевым Фото: Екатерина Кудрова

– Если говорить о пропаганде, столько кричат о плохой Америке. Ты долго прожила там, много американских друзей. Скажи: в Америке действительно такие антироссийские настроения, о которых нам тут «втирают»?

– О России разве что сейчас – при новом президенте Дональде Трампе – в американских СМИ стали говорить больше. Пишут, что в наших обеих странах аналогичные проблемы. Например, та же коррупция. В своих предвыборных речах Трамп слишком часто «кланялся» российскому президенту, и теперь его подозревают в ангажированности и противозаконных для кандидата в президенты бизнес-связях с нашими олигархами.

Награды советских артистов до сих пор у чиновников

– Тебя кто-нибудь из наших политиков призывал присоединиться к его работе? В партию вступить или агитировать на выборах.

– Нет. Я только иногда ходила на митинги и марши. Помню, на «Марше мира» отказалась выступать. Но это из-за того, что до конца не знала, смогу пойти или нет. Один раз выступала – читала стихи Марины Цветаевой и Иосифа Бродского – в Марьино на митинге «За сменяемость власти». Тогда сделала это принципиально – московское правительство согласовало митинг только в Марьино, и я подумала, что надо даже так далеко поехать, чтобы поддержать людей. А вообще у меня есть забавная история: на праздники мне приходят поздравления от Сергея Миронова из «Справедливой России», хотя к этой партии отношения не имею. Наверное, всем людям в возрасте рассылают это по району. А однажды на юбилей от Миронова мне пришла посылка – это был чайный сервиз с моими инициалами. Всё собиралась поблагодарить. Давай сейчас через «Собеседник» скажу: «Сергей Михайлович, спасибо за сервиз. Выставляю его на стол в Новый год». (Смеется.)

– У тебя нет каких-либо званий, при всей твоей известности, мне кажется, ты не избалована наградами. Кроме нынешней «Ники», вспомнил только приз за главную роль в фильме «Ася».

– Вообще за ту работу три награды, но до меня дошла только одна. В далеком 1978 году мы с режиссером Иосифом Хейфицем были на кинофестивале в итальянском городе Таормина. И там-то я получила приз в номинации «Лучшая главная женская роль» в кинокартине «Ася». Наши чиновники от кино долго решали – выпускать нас или нет. Дали разрешение за несколько дней до окончания фестиваля, мы прилетели, когда наш фильм уже показали. Но за эту работу были награды еще в швейцарском Локарно и во французском Кобуре. Нас туда не приглашали, я узнавала о награде задним числом. Понимаешь, советские времена, все под контролем, выпускали на международные фестивали только с разрешения нашего Министерства культуры. Так что многие кинематографисты до сих пор не имеют на руках некоторых наград, где-то они хранятся на министерских полочках.

Дословно

Получая статуэтку за лучшую роль второго плана в фильме Владимира Мирзоева «Ее звали Муму», актриса выступила с речью: «Так как я играла мать оппозиционера, хочу сказать два слова. Я говорю это для себя. (…) У нас список политзаключенных насчитывает где-то в районе ста человек. Он, возможно, будет пополняться. Я назову три имени. Олег Сенцов – наш коллега, украинский режиссер, который получил против своего желания паспорт российского гражданина, был здесь осужден на двадцать лет, отбывает срок в Якутии. Сергей Мохнаткин, пожилой человек с переломом спины, который впервые вышел на площадь 31 числа какого-то месяца, он защитил женщину от побоев полицейского, и так он попал в автозак. Это было начало его долгого тюремного, к сожалению, пути. Третий человек – брат Алексея Навального – Олег Навальный, который сидит в одиночке, по повторному УДО не получил свободу из-за одиннадцати непогашенных нарушений. Одно из них – это типичное: он снял верхнюю куртку или кофту, занимаясь зарядкой в камере. Я повторяю, что говорю это больше для себя. Даже если мы не можем им помочь, то все равно должны знать, как ЭТО происходит...»

Факты биографии:

1970– дебютировала в кино («Вас вызывает Таймыр»)

1975– окончила Театральное училище имени Щукина

1982– сыграла роль Людочки в «Покровских воротах»

1982– вышла замуж за американского гражданина и уехала в Америку

2014 – подписала письмо против военного участия России в конфликте на Украине