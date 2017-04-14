EBU лишил Самойлову последней надежды поехать на "Евровидение"

Европейский вещательный союз подтвердил, что в 2017 году Россия не сможет принять участие в «Евровидении».

Как ранее писал Sobesednik.ru, Украина заявила, что в случае угрозы введения санкций со стороны EBU готова дополнительно разъяснить свою позицию по участию Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение».

На официальном сайте «Евровидения» вечером 13 апреля появилось сообщение о том, что Россия не будет принимать участие в конкурсе. Представители EBU в своем заявлении подчеркнули, что пытались найти решение, которое позволило бы России участвовать в конкурсе. Так, EBU предлагал заменить певицу Юлию Самойлову на другого участника или провести трансляцию выступления в прямом эфире, однако оба предложения были отвергнуты.

«Это означает, что Россия не сможет участвовать в этом году. Мы действительно хотели, чтобы все 43 страны смогли выступить на конкурсе и сделали все возможное для этого», — заявили организаторы конкурса.

Узнав о данном решении EBU, Юлия Самойлова заявила, что очень огорчена таким исходом событий, однако надеется выступить на «Евровидении» в будущем.

«Безусловно, это меня очень расстроило, потому что это моя мечта. Я верю и надеюсь, что это еще случится. Я своим примером хочу воодушевить всех людей, вдохновить на то, чтобы они не сдавались в любой ситуации, и жили полноценной жизнью, и шли к своей мечте, не опускали руки», — сказала певица в эфире Первого канала.