Диктору Кремля, перепутавшему фамилии, в два раза повысили зарплату

Sobesednik.ru попытался выяснить, насколько адекватен рост зарплаты официального голоса власти Евгения Хорошевцева.

Такого фиаско народный артист РФ Евгений Хорошевцев, который является официальным голосом Кремля (объявляет участников всех протокольных мероприятий, на которых присутствует лидер страны) все то время, что президентствует Владимир Путин, не терпел еще никогда.

Был в биографии ученика Левитана промах, когда он в 2008 году на Петербургском экономическом форуме, запутавшись в рокировочках, чуть не назвал президентом Владимира Путина, а не Дмитрия Медведева. Но эта оговорка скорее по Фрейду. А вот 5 апреля 2017-го с ним произошло необъяснимое: в ходе подписания ряда межправительственных документов Хорошевцев умудрился исковеркать отчества и фамилии сразу трех (!) «шишек».

Шавката Миромоновича (Мирзиеева, президента Узбекистана) назвал Мироминовичем. Путин, кстати, исправил неловкость, тут же обратившись к коллеге по имени-отчеству и продемонстрировав, что «фефектов фикции» у него нет. Фамилию главы МВД РФ Колокольцева Хорошевцев произнес лишь с третьей попытки (и своим «Тьфу, извините!» рассмешил всех – от Алишера Усманова до ВВП). А главе МВД Узбекистана Абдусалому Азизову кремлевский диктор вообще дал новую фамилию – Аюпов.

Смех смехом, а ведь с 72-летним Хорошевцевым каждый год заключают госконтракт как с единственным и незаменимым. Причем в этом году Евгению Хорошевцеву повысили зарплату аж в 2 раза. Если в 2016 году первый зам. руководителя АП Вячеслав Володин, чья подпись стоит под госконтрактом №УД-110д, оценил услуги диктора в 33.000 рублей в месяц, то сменивший его Сергей Кириенко оказался щедрее и положил «голосу Кремля» 70.000 рублей (госконтракт №УД-109д). Выходит, переоценил?