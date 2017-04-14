Культура и ТВ
Источник: Life
10:55, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Актрису из сериала "След" на севере Москвы задавила иномарка

25-летнюю актрису Александру Третьякову госпитализировали с переломом ноги после наезда автомобиля.

Как сообщает Life, ДТП произошло на улице Куусинена в Северном административном округе столицы.

Когда Третьякова шла по тротуару, из соседнего двора задним ходом стал выезжать автомобиль Suzuki. Водитель не заметил девушку и случайно сбил ее. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, пострадавшую госпитализировали. В больнице у актрисы диагностировали перелом ноги.

Как выяснило издание, за рулем сбившей девушку машины находился 27-летний москвич по имени Артем.

В настоящий момент по факту аварии проводится проверка.

читайте также:Юлия Зимина сейчас работает на «Первом канале»
Актриса и ведущая "Первого канала" чуть не сгорела на съемках
Телеведущая, звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина рассказала Sobesednik.ru о непростых съемках популярного сериала »

читайте также:Алексей Насонов
Звезда сериала "Детективы": Полгода мне поступали угрозы
Актер Алексей Насонов рассказал Sobesednik.ru, почему не любит свою вторую профессию »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Помогут ли советы МИДа туристам не угодить в тюрьму за рубежом
17:02, 16 Апреля 2017
МИД выпустил памятку для российских туристов – как себя вести, чтобы не попасть за рубежом впросак или даже в тюрьму
»
Потомок Суворова возродил имение своих предков под Ростовом Великим
13:07, 16 Апреля 2017
Потомок Суворова возродил имение своих предков. Репортаж Sobesednik.ru
»
Мыши напугали Диану Пожарскую сильнее тигров и крокодилов
11:03, 16 Апреля 2017
Sobesednik.ru побывал на съёмках второго сезона «Отеля «Элеон» и пообщался с актерами сериала
»