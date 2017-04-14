Актрису из сериала "След" на севере Москвы задавила иномарка

25-летнюю актрису Александру Третьякову госпитализировали с переломом ноги после наезда автомобиля.

Как сообщает Life, ДТП произошло на улице Куусинена в Северном административном округе столицы.

Когда Третьякова шла по тротуару, из соседнего двора задним ходом стал выезжать автомобиль Suzuki. Водитель не заметил девушку и случайно сбил ее. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, пострадавшую госпитализировали. В больнице у актрисы диагностировали перелом ноги.

Как выяснило издание, за рулем сбившей девушку машины находился 27-летний москвич по имени Артем.

В настоящий момент по факту аварии проводится проверка.