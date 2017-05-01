Роман Мадянов: Не держу обиды на Звягинцева

Актер Роман Мадянов рассказал в интервью Sobesednik.ru о том, почему он сменил имидж.

Заслуженный артист России Роман Мадянов в этом году отметит 55-летний юбилей, однако на недавней церемонии премии «Золотой орел» в номинации «за лучшую мужскую роль второго плана» его обошел Сергей Шакуров за роль в фильме «Экипаж». Но Роман Сергеевич не из обидчивых, у него дома на полке уже пылится статуэтка с крыльями за роли в фильмах «12» Никиты Михалкова и «Левиафан» Андрея Звягинцева, а также еще четыре фигурки другой национальной премии – «Ника».

Мадянов сегодня нарасхват, в этом году у него выходит сразу пять картин, но с особенным теплом он вспоминает о съемках на озере Селигер в компании Федора Добронравова и Ирины Розановой в фильме с рабочим названием «Жили-были».

– Съемки проходили в экспедиции в Ленинградской области в деревне Шондовичи. За этот месяц на съемках я отдохнул лучше, чем в отпуске. Мы с актерами успевали и кино снимать, и грибы собирать, и охотиться, и рыбу ловить. Рыбка там вся чистая, экология шикарная, природа богатая. Волки овец режут, медведи в деревню заходят. С одним мы даже встретились, подмигнули друг другу и разошлись, – рассказывает Роман Сергеевич.

– Вы имидж для роли поменяли? – намекаем на окладистую бороду.

– Бороду для роли отрастил, а потом привык, понравилось.

– Андрей Звягинцев не позвал вас в свой новый проект?

– Андрей не афиширует свои планы, но я знаю, что он приступил к новой работе. Думаю, это будет очередное событие, потому что он – бесконечно талантливый, с нетерпением жду премьеры. Но мне приглашения не было. Я считаю, что это нормально. Есть артисты, которые обижаются на режиссера, мол, снимал-снимал, а тут взял и не позвал. Я, к счастью, этими глупостями не страдаю. Не позвал – значит, нет у него для меня ничего или он меня не видит в этой роли.

– Как у вашего сына складывается карьера в кино?

– Рома сейчас подключится к цветокоррекции в моей новой работе. Сложно молодым сейчас прорываться.