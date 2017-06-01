Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №6-2017
06:03, 15 Февраля 2017 Версия для печати

Ксения Лукьянчикова: "Осиное гнездо" снимали на Рублевке

В «семье Мальцевых» – одни женщины: (стоят слева направо) Ксения Лукьянчикова и Ирина Антоненко, (сидят) Лиза Арзамасова, Евгения Симонова, Мария Куликова
В «семье Мальцевых» – одни женщины: (стоят слева направо) Ксения Лукьянчикова и Ирина Антоненко, (сидят) Лиза Арзамасова, Евгения Симонова, Мария Куликова
Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Актриса Ксения Лукьянчикова рассказала Sobesednik.ru о съемках нового сериала «Осиное гнездо» на к­анале «Россия».

Ксения играет там свою тезку, которая бесконечно кричит или рыдает в кадре – такого персонажа в фильмографии молодой актрисы еще не было.

– Вашу бабушку в этой картине играет Евгения Симонова – а она славится своей избирательностью в выборе ролей, в сериалах практически не снимается. Если согласилась, значит, картина того стоит.

– Евгения Павловна – замечательный человек. Очень искренняя, открытая: бывало, в перерывах мы оставались с ней вдвоем в актерском вагончике и за это время чуть ли не полжизни друг другу поведали. Разные женские и профессиональные секреты! Приятно было и то, что после некоторых сцен на площадке Евгения Павловна подходила ко мне, жала мне руку и говорила: «Спасибо за смену». После такой оценки стоишь и думаешь: а со мной ли это происходит – как во сне. Такая оценка дорогого стоит.

– А какие сцены вызывали особые чувства у вас?

– Например, когда моя героиня выгоняет родную сестру Веронику (ее играет Ирина Антоненко) из комнаты – со мной случилась гиперистерика. И после команды «Стоп! Снято!» не могла успокоиться. Евгения Павловна подошла и сказала мне: «Ты очень хорошо сыграла, но на будущее, пожалуйста, все же береги себя, такие нервные потрясения бесследно не проходят». Я поблагодарила ее за заботу. Но про себя подумала, что я – та еще любительница острых ощущений, мне только дай включить эмоции.

– Зрители отметили довольно живописные виды в кадре. Где проходили съемки?

– На Рублевке. Но если не знаешь, никогда не поймешь, что суетная и шумная Москва совсем рядом, в нескольких километрах. Кажется, будто другая планета или другое время. Дом умопомрачительный, плюс у хозяев несколько гектаров земли, невероятной красоты природа, своя осиновая роща – огромнейшее поместье, в нем нам и посчастливилось работать. После съемочного дня никто не хотел уезжать обратно в столицу, мы даже смеялись: может быть, оставаться тут ночевать – все равно наутро снова возвращаться на съемки?

– У ленты хорошие рейтинги.

– Картина действительно, на мой взгляд, получилась.

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Катаева Виктория

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