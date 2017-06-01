Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №6-2017
15:09, 15 Февраля 2017 Версия для печати

Елена Сафонова могла заработать на "Кубе" 1,5 млн рублей

Елена Сафонова
Елена Сафонова
Фото: Global Look Press

Гонорар актрисы Елены Сафоновой за съемки в сериале «Куба» мог составить 1,5 миллиона рублей, узнал Sobesednik.ru.

Сериал демонстрируется по телеканалу НТВ. Елена Сафонова играет в нем судмедэксперта Веру Павловну (около 40 съемочных дней, гонорар артистки уровня Елены Всеволодовны, по нашим оценкам, составляет порядка 40 тысяч за смену).

Кстати, роль в фильме «Зимняя вишня» в 1985 году, по словам режиссера Игоря Масленникова, принесла артистке… 25 советских рублей. Это была весьма скромная сумма. Но тогда и Елена не была звездой.

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Катаева Виктория

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