Елена Сафонова могла заработать на "Кубе" 1,5 млн рублей

Гонорар актрисы Елены Сафоновой за съемки в сериале «Куба» мог составить 1,5 миллиона рублей, узнал Sobesednik.ru.

Сериал демонстрируется по телеканалу НТВ. Елена Сафонова играет в нем судмедэксперта Веру Павловну (около 40 съемочных дней, гонорар артистки уровня Елены Всеволодовны, по нашим оценкам, составляет порядка 40 тысяч за смену).

Кстати, роль в фильме «Зимняя вишня» в 1985 году, по словам режиссера Игоря Масленникова, принесла артистке… 25 советских рублей. Это была весьма скромная сумма. Но тогда и Елена не была звездой.