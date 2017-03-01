Николай Еременко запрещал вызывать врачей после инсульта

14 февраля актеру Николаю Еременко исполнилось бы 68 лет, решил напомнить Sobesednik.ru

Одна из ярких ролей артиста состоялась в фильме о Великой Отечественной войне по одноименному роману Юрия Бондарева «Горячий снег». Лента, вышедшая на экраны 45 лет назад, показывает настоящий характер русского человека в минуты смертельной опасности, который, защищая Родину, сражался до последнего вздоха. К сожалению, уже не стало многих героев и режиссера. Sobesednik.ru узнал, как уходил из жизни главный герой фильма, знаменитый актер Николай Еременко, и как сложилась судьба других героев киноленты.

«Горячий снег» решили снимать в сердце Сибири, где снег лежит до конца весны. Съемочная группа «Мосфильма» отправилась в Новосибирскую область вместе с режиссером Гавриилом Егиазаровым. Главное было – воссоздать картину боевых действий 1942–1943 годов под Сталинградом с настоящими пушками, танками и оружием. Сибирский военный округ пришел на помощь и оснастил участников фильма обмундированием. Солдатам, которые в это время проходили службу, посчастливилось сняться в картине: они играли роль немецких и русских военных и помогали строить кинодеревню.

– Самое трудное было сниматься в дикий мороз с ледяным и обжигающим ветром, – вспоминает заслуженный артист России, житель Новосибирска Альберт Дорожко, исполнитель роли сержанта Евстигнеева. – Даже было сложно что-то говорить, потому что застывали губы. И чтобы нам, актерам, согреться, ставили специальные теплушки, куда мы буквально бежали в перерывах между съемками. Часто ломалась аппаратура, поэтому приходилось останавливать съемочный процесс на несколько дней и ждать, когда из Москвы привезут технику.

Большую часть фильма успели снять за три месяца, доснимали уже в Подмосковье. Мало кто знает: чтобы воссоздать иллюзию зимы, пришлось вместо снега использовать нафталин, который отличался резким и сильным запахом. В Сибири резкоконтинентальный климат, поэтому весна иногда может наступить, как говорится, внезапно. Вот и в конце марта резко потеплело.

– Для меня «Горячий снег» стал первой большой киноработой, – продолжает Альберт Иванович. – Мне посчастливилось сыграть, пусть даже в эпизоде. Дело в том, что перед съемками в Новосибирск приезжал помощник режиссера и отбирал актеров. Несмотря на то, что мы снимались со столичными артистами, никто из них не зазнавался.

В фильме «Горячий снег» Фото: Стоп-кадр YouTube

– Когда меня утвердили на роль, мне было всего 22 года. Я уже полтора года работала в театре «Глобус», – вспоминает заслуженная артистка России Тамара Седельникова, сыгравшая в фильме санинструктора Таню. – Чтобы полностью посвятить все время съемкам, взяла академический отпуск на учебе. Конечно, очень волновалась, потому что знала, что буду сниматься с маститыми актерами, у которых был уже опыт в кино. Однако артисты оказались очень отзывчивыми и трепетно относились ко мне.

Актриса считает участие в фильме счастливым билетом в актерскую профессию.

– Гавриил Егиазаров – замечательный режиссер, он относился к актерам, как к своим детям. Говорил, что главное – ничего не наигрывать. Он же был фронтовиком, поэтому прекрасно знал все тонкости военных действий. При подготовке к роли помог мой отец Анфим Васильевич, который 18-летним парнем ушел на фронт в 1943 году. Когда он пересматривал фильм, то сказал, что это честная картина. Его слова были для меня самой высокой оценкой.

Партнером Тамары Седельниковой по фильму был Николай Еременко, который сыграл лейтенанта Владимира Дроздовского. По сценарию актеры играют влюбленную пару.

– Конечно, чтобы сыграть любовь, нужно самому полюбить своего партнера и влюбить его в себя, чтобы горели глаза, – уверена Тамара. – Если симпатии между актерами нет, то и зритель не поверит. Мы с Колей старались каждый свободный час проводить вместе: общались, гуляли, ходили на спектакли местных театров. Конечно, он мне тогда нравился. После съемок мы переписывались, правда недолго. Когда у нас появились семьи, связь оборвалась.

Николая Еременко не стало в 52 года, у него случился инсульт. Актер пережил своего знаменитого отца всего лишь на 11 месяцев. В интервью мама Еременко-младшего, актриса Галина Орлова, призналась, что между отцом и сыном была сильная связь.

– Они не могли находиться друг без друга, понимали всё с полуслова. Когда Коле стало плохо, надо было сразу вызвать врачей, а он запрещал своей гражданской жене Людмиле это делать. Знаю, что в тот вечер он выпил... Она думала, что он очнется и ему полегчает, но, увы, к приезду врачей сына уже не стало. Если бы я с ним тогда была рядом, то Коля был бы жив.