Виталий Милонов: Я бы артистам звания не давал – только налоги брал

Sobesednik.ru решил узнать мнение депутата Виталия Милонова о недавних госнаградах российских артистов.

В конце января в Кремле Владимир Путин наградил особо отличившихся деятелей культуры. Среди получивших награды были основатель и бессменный ведущий игры КВН 75-летний Александр Масляков, великий актер 81-летний Василий Ливанов, а также 33-летняя певица Зара.

Среди интернет-пользователей прошла волна негодования. Как столь молодая певица могла удостоиться звания «Заслуженная артистка РФ»?

В своем микроблоге известный телеведущий Сергей Майоров высказывается по поводу этого события так: «Да не буду я ее слушать, хоть канонизируйте при жизни и назовите в ее честь улицу в Бирюлево. Следом за Жасмин, 33-летняя ЗАРА стала заслуженной артисткой России. Выдающиеся эстрадные исполнительницы по версии Минкульта!» Далее Сергей перечисляет выдающихся личностей, которые по какой-то не понятной никому причине вообще не получили званий и наград. Например, Владимир Высоцкий, Олег Даль, Ефим Шифрин...

Недавно певица Зара посещала Сирию, где давала благотворительные концерты для военных. Возможно, это и послужило причиной представления ее к награде. Но в документе о награждении стоит другая формулировка: «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства».

В указе президента о присвоении звания «Заслуженный артист РФ» указано, что творческая и общественная деятельность артиста, удостоенного почетной награды, должна продолжаться не менее двадцати лет с момента наступления восемнадцатилетнего возраста. А также звание может присуждаться не раньше 38 лет, а Заре всего 33. В пресс-службе Министерства культуры никто не смог прокомментировать награждение Зары.

Певица Зара на награждении Фото: Global Look Press

– К сожалению, этот процесс давно перестал быть всенародным и, главное, давно утратил народную легитимность, – сказал Виталий Валентинович. – Бывшие творческие союзы, а ныне клубы богатых бизнесменов каким-то образом сами решают, кого выдвинуть. Ну и естественно, президент из уважения к памяти и прошлому этих союзов удовлетворяет эти ходатайства. Я не хочу никого обижать, но все чаще народные и заслуженные артисты – это никому не известные бездарности. Если раньше это звание было выстраданным символом народной любви, то сейчас в российской тусовке это всего лишь некий бонус для аферистов с пластмассовыми медалями. Я не знаю, какая заслуга у Зары или, может, у ее родственников, но что касается концертов в Сирии – я знаю точно, что большинство артистов тоже поехали бы туда и продемонстрировали свои таланты для наших доблестных бойцов. По моему мнению, поездка в Сирию – это больше честь для артиста, нежели какой-то подвиг. Концерт артиста там должен обладать неким духовным наполнением, но у певицы Зары вряд ли есть такое. Она там может смотреться только как женщина с восточными нотками во внешности. Наверное, она очень органично смотрелась в Пальмире, – заметил политик.

Также Милонов добавил:

– Дай этим продюсерам волю, так они все свои «поющие трусы» оденут в звания. Все 850 участниц группы «Блестящие» будут носить какое-то звание. Да у них одежды на сцене будет меньше, чем этих званий с медалями! Я сейчас говорю о таких, как Нюши-хрюши, они штаны надеть забыли, а звания – нет. Раньше ведь задачей артиста было профессионально и красиво прославлять свою страну, а теперь срубить побольше денег.

Глядя на гонорары наших артистов, я бы им не то что звания не давал. Я бы налоги с них только брал! – заключил Виталий Валентинович.

Кстати

Звезда 80-х годов Ирина Понаровская участвовала в благотворительных концертах на территории спасательных акций в Чернобыле, где потеряла свой уникальный голос, но до сих пор не имеет никаких званий и наград. Любимые народом Ефим Шифрин, Лолита Милявская, Леонид Ярмольник, Екатерина Климова, Евгений Сидихин и многие другие именитые и достойные артисты до сих пор не удостоились столь почетной высокой награды.