Что стало с дачей Любови Орловой и Григория Александрова

11 февраля – 115-летний юбилей мировой кинолегенды Любови Орловой, напоминает Sobesednik.ru.

Она умерла в возрасте 72 лет из-за неоперабельного рака поджелудочной железы. Муж Любови Петровны – режиссер Григорий Александров – пережил ее почти на 8 лет, он скончался от тяжелой инфекции в почках. Роскошный подмосковный дом самой знаменитой пары отечественного кино достался внуку Александрова, а сегодня дача принадлежит адвокату Александру Добровинскому. Мы поговорили с владельцем о его планах по созданию музея актрисы и режиссера и публикации их многотомных архивов.

Александр Добровинский Фото: архив редакции

б этой даче в подмосковном поселке Внуково Орлова и Александров мечтали много лет. Главная кинодива СССР была сильно избалована любовью самого Иосифа Сталина. Чтобы построить дачу, она потребовала вместо 700 рублей гонорара почти 4 тысячи. По советским временам это было неслыханной наглостью. Об этом написали статью в газете «Советское искусство». Буквально через день после публикации по личному указу генсека главного редактора уволили, а о гонорарах актрисы с тех пор боялись даже шептаться. Однажды на торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля к Орловой и Александрову подошел лично товарищ Сталин. Он сказал: «Что-то вы, Любовь Петровна, не очень хорошо выглядите!» – и обратился к ее мужу: «Если будете загружать жену работой, расстреляю», добавив: «Шутка». Землю во Внуково – гектар леса с вековыми елями и дубами – подарил звездной чете сам генсек еще в 1938 году. Любовь Петровна хотела построить двухэтажный дом по типу голливудской виллы своего друга Чарли Чаплина. На первом этаже располагались гостиная, кабинет и спальня Александрова (супруги спали раздельно), на втором – ванная и спальня Орловой. В доме был очень красивый камин, который топили дровами. В доме было множество подарков от известных поклонников таланта режиссера и актрисы – например картины испанского художника Пабло Пикассо, которые он лично им подарил. Стены этого дома помнят многих легендарных личностей – Марка Бернеса, Татьяну Доронину, Юрия Яковлева, Алексея Кадочникова и других.

Супруги поют на своей даче, 1937 год Фото: из книги «Любовь Орлова»

После смерти супругов подмосковное имение досталось внуку режиссера (Александров в первом браке стал отцом, у него родился сын Дуглас, который умер в возрасте 53 лет от инфаркта) Григорию Александрову-младшему. Он практически не занимался архивами, дом пришел в запустение.

– Гриша занимал у меня деньги. Отдать их решил дачей и всем архивом, точнее, его остатками. Я по всему миру собираю разные его части – Гриша его распродал, некоторые вещи просто разворовали, – объясняет нам адвокат Александр Добровинский. – Владельцем дачи я стал в 2011 году, это далеко не дешевое удовольствие, скажу я вам – пришлось скупать множество участков, расположенных рядом с дачей, которые Гриша распродал. Сейчас делаю ремонт, там все прогнило, дом в запустении. Несмотря на то, что реконструкция масштабная, я хочу сохранить дух прежних владельцев, на стенах будут висеть их портреты, любимые картины. Рядом построим музей Александрова и Орловой. Но прежде я выпущу в свет 6 томов «Внуковских архивов».

Любовь Петровна у любимого камина на даче Фото: из книги «Любовь Орлова»

1-й том – жизнь режиссера и актрисы до знакомства. 2, 3, 4-й тома – дневники Александрова, в том числе о поездке со своим учителем, режиссером Сергеем Эйзенштейном, по Европе, Америке и Мексике. 5–6-й тома – знакомство Любови Петровны и Григория Васильевича, съемки фильмов «Веселые ребята», «Цирк». Возможно, будет еще и 7-й том. Уже весной этого года выйдет первый том, а в мае – второй, третий и четвертый. Все они будут напечатаны тиражом 500 экземпляров. Продавать их я не хочу, отправлю по экземпляру в библиотеки, остальные отдам благотворительным фондам, чтобы они могли продавать уникальные книги и на вырученные деньги помогать людям. Также книги будут выложены в интернете на специальном сайте, там все желающие смогут прочесть архивы Александрова и Орловой.

Через год после смерти народной артистки СССР, в 1976 году, ее имя присвоили круизному югославскому судну. В 2013 году его решили уничтожить, и, когда «Любовь Орлову» транспортировали к берегу, чтобы разрезать судно и пустить на металлолом, оборвался трос и оно исчезло в тумане. Недавно были сведения о том, что его видели возле берегов Ирландии, но найти «Любовь Орлову» никто не может, оно до сих пор дрейфует в океане...