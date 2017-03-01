Анастасия Заволокина: "Играй, гармонь" лечит от болезней

Sobesednik.ru пообщался с дочерью телеведущего и самого известного гармониста страны Геннадия Заволокина.

Вот уже 31 год каждую субботу рано утром на «Первом канале» звуки гармошки будят всю страну. 7 февраля 1986 года на экраны вышла телепередача «Играй, гармонь любимая!» Ни одна программа до сих пор не может сравниться с ее популярностью. Несмотря на век высоких технологий, гармошка продолжает трогать сокровенные струны души. Огромная заслуга в этом ее автора, первого ведущего и гармониста из Сибири Геннадия Заволокина, который трагически погиб 15 лет назад.

Геннадий Заволокин ни на секунду не выпускал гармошку из рук, мечтая показать все прелести русского музыкального инструмента и возродить народное творчество. Ведь артист с самого раннего детства проникся чарующими звуками гармошки, поэтому у него не было сомнений в том, что он свяжет свою жизнь с музыкой. Он окончил Новосибирское музыкальное училище, отделение оркестра русских народных инструментов, а позже получил высшее образование в Московском институте культуры.

– Идею создания программы отцу подкинул земляк из Новосибирской области – гармонист Анатолий Жердев, – делится с нами 43-летняя Анастасия. – Он предложил собрать съезд гармонистов, но через год его не стало. Тогда отец любыми путями решил претворить это в жизнь.

Папа собрал в ДК гармонистов-ветеранов и благополучно отснял первый 55-минутный выпуск. Потом передачу показали по местному телевидению, и она всем очень понравилась. Затем «Играй, гармонь» отправили на тогда еще Центральное телевидение в Москву, в редакцию народного творчества. Там она приглянулась, и ее поставили в сетку, правда, немного сократили по времени. Конечно, после того, как ее показали по всероссийскому телевидению, грянул шквал писем. Люди буквально проснулись – гармошка оказалась всем по душе, а некоторым просто необходима. Нам даже писали, что наша передача лечит от болезней, чаще – душевных, заряжая людей мощной положительной энергией.

Одна из главных особенностей передачи в том, что она снимается на улице.

– У нас получается практически документальное кино. Показываем жизнь такой, какая она есть. Наши участники – простые люди, которые рассказывают о себе. Главное – зрителям это нравится, так как в этих историях они видят себя.

В одном из интервью Геннадий Заволокин сказал, что, куда бы они ни приехали на съемки, его всегда воспринимают как «своего в доску» человека.

– Кто-то даже боится или стесняется подойти к нам, ведь мы – люди из телевизора, а кто-то бежит нас обнимать, как старых добрых друзей.

Заволокин практически не выпускал гармошку из рук всю жизнь Фото: Стоп-кадр YouTube

Мы поинтересовались у Анастасии, какая аудитория смотрит «Играй, гармонь».

– Наша задача – уважить стариков и порадовать деток. Ведь это очень трогательно, когда 2-летняя девочка поет со своей 90-летней бабушкой русские народные песни. Да, старички уже еле ходят. Но когда слышат гармошку, то забывают о своих палках и пляшут даже на одной ноге. Наверно, многие думают, что молодежь нас и вовсе не слушает. Оказывается, наоборот. Например, когда начинаем снимать передачу, то все подходят к нам. Стоит только попросить ребят похлопать в кадре, они с удовольствием это делают, еще и подпевают. Конечно, есть люди, которые не знают о народной музыке практически ничего, говорят: да что нам это ваше народное творчество! Но если прислушаться к себе, то кто не любит, чтобы мама спела колыбельную или бабушка рассказала сказку? Мы все время живем с народным творчеством, просто не замечаем этого. Оно всегда было, есть и будет.

Подвиг совершит тот, кто встанет рано утром и посмотрит передачу, – продолжает Анастасия. – На каждом канале важно, чтобы рейтинг зашкаливал в разное время суток. И именно эту программу ставят в утреннее время, потому что ее смотрит самая большая доля зрителей, учитывая, что пожилые люди и маленькие детки просыпаются рано.

Геннадий Заволокин был бессменным ведущим передачи «Играй, гармонь любимая!» около 15 лет. Последнюю передачу он снял на родине, в Сибири, сделав фильм о родной деревне. И спустя 5 дней, 8 июля 2001 года, трагически погиб в аварии вблизи села Новый Шарап Новосибирской области (столкнулся с «Москвичом». – Авт.). Рядом с местом гибели возведена часовня и открыт музей. Артист был православным человеком и на вопрос, как ему удается следовать христианским традициям, будучи столь популярным, ответил в одном из интервью: «Как можно следовать, если я в таком ужасном положении – искусственно создаю из себя кумира? Отношение к славе у меня отрицательное, разве что если нужно для дела – можно немножко и потерпеть».

– Папа имел в виду заповедь «Не сотвори себе кумира», – поясняет Анастасия. – Ведь многие гармонисты попались в эту ловушку после того, как их показали по телевизору. Например, был милый скромный и работящий дядечка, а потом всё – стал звездой, начал зазнаваться. Звездную болезнь, как говорится, никто не отменял. Хорошо, что мы популярны, значит, можем помочь зрителям приблизиться к творчеству, к гармонии и любви. Ведь песня, концерт или даже программа может быть проповедью с призывами к добру. Популярность – это прежде всего ответственность и крест.