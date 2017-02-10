Шварценеггер в роли Виталия Калоева: универсальный сюжет

Sobesednik.ru узнал у кинокритика, почему Голливуд обратился к истории Виталия Калоева, которого сыграет Шварценеггер.

В интернете появился трейлер фильма режиссера Эллиота Лестера «Последствия». Кинокартина еще не вышла в прокат, но в нашей стране уже приобрела скандальную славу. Дело в том, что сюжет фильма основан на реальных событиях.

В июле 2002 года над Боденским озером в Германии произошло столкновение двух самолетов. В результате трагедии погиб 71 человек, из них 49 — дети. В одном из лайнеров летела семья Виталия Калоева: жена и двое детей. Спустя полтора года после катастрофы, не дождавшись наказания виновных, Калоев нашел и убил авиадиспетчера Петера Нильсена, одного из возможных виновников столкновения самолетов...

Эта история легла в основу сюжета «Последствий», причем главную роль играет не много ни мало Арнольд Шварценеггер. Голливуд давно уже и часто снимает фильмы, основанные на реальных событиях. И уже не в первый раз обращается к историям российским: вспоминается, например, фильм «Плутоний-239» — история смертельно больного рабочего с российской АЭС, который пытается продать ядерное топливо на «черном рынке»; одним из продюсеров фильма выступил Джордж Клуни.

А вот в нашем кинематографе такие фильмы редки. Почему?

— На эту тему (авиакатастрофы над Боденским озером) лет десять назад вышел фильм Александра Миндадзе «Отрыв», — рассуждает в разговоре с Sobesednik,ru известный кинокритик и продюсер Вячеслав Шмыров. — Это был режиссерский дебют известного сценариста. За рубежом эту кинокартину рекламировали как фильм о авиакатастрофе над Боденским озером. И мы ждали. Но картина получилась несколько о другом. Насколько фильмы, основанные на реальных событиях, для нашей страны? Ну, давайте вспомним истории об авиаугонах. Например, фильм «Мама», который рассказывал о семье Овечкиных. Хотя, конечно, там было много чего придумано. Или сейчас на Берлинском кинофестивале покажут фильм Резо Гигинеишвили «Заложники», где рассказывают об угоне самолета в Грузии в 1986 году.

— Вячеслав, но все-таки у нас почему-то таких фильмов мало снимают, чаще в Голливуде.

— Ну, про советское кино сложно говорить — там если и делали картины, основанные на реальных событиях, то об Алексее Маресьеве, например, или о «Молодой гвардии». А в новом кино... Ведь нужны деньги, чтобы купить такую историю на корню. Конечно, снимаются биографические фильмы, но насколько они отражают реальные события, — вопрос. На Западе же система отработана — вспомните фильм «Тайны перевала Дятлова»: история наша, но сняли об этом не мы, а они. Правда, плохонький фильм получился, но тем не менее мы же могли снять.

— А не получается ли так: фильмы о наших драматических, трагических историях создают несколько негативный имидж нашей стране? Дескать, вон эти русские — и самосуд над авиадиспетчером могут учинить, и плутоний продают на черном рынке...

— Я так совершенно не думаю. Универсальная история, например, о Калоеве. На его месте мог любой оказаться. Отомстить за семью — сюжет универсальный.