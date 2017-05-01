Людмила Зыкина: Обычного женского счастья не получилось!

Журналист Sobesednik.ru Олег Перанов решил вспомнить свою беседу с Людмилой Зыкиной при жизни народной артистки.

Казалось, ее любили все – и зрители, и представители власти. Множество наград, званий, дружба с сильными мира сего. Но до конца жизни Людмила Зыкина оставалась одиноким человеком.

Народная артистка СССР ушла из жизни почти восемь лет н­азад. И сразу начались споры о наследстве: квартира в знаменитой высотке на Котельнической набережной, уникальные коллекции посуды, картин и костюмов и самое главное – знаменитые украшения певицы. О ней говорили: «В ушах Зыкиной вместо сережек – целые люстры!» Все ее состояние оценивается в миллионы долларов. Публикации о судебных тяжбах между объявившимися родственниками и сегодня появляются в прессе. Все это печально. Тем более я помню, как встречался с Зыкиной за месяц до ее смерти. И на мой вопрос: «Кого из ваших родственников указать в «досье»?» она грустно ответила: «Нет у меня никого. Только Таня, моя помощница, самый близкий мой человек вот уже более двадцати лет».

Последняя любовь – врач Владимир

Мы приехали к Зыкиной на государственную дачу в Архангельском в июне 2009 года. Помню, как вошел в дом и тут же в прихожей встретил женщину в инвалидной коляске. Совсем седая, лицо белое, «без бровей и ресниц». И только я хотел спросить: «А где же Людмила Георгиевна?», как она хрипло засмеялась: «Вы так удивленно смотрите! Не узнали?!» И только тогда понял: ОНА. Протянул букет ромашек. «Как вы угадали! Мне часто дарят огромными букетами розы. А я больше люблю полевые цветы», – сказала Людмила Георгиевна и начала целовать каждый цветок. Нас пригласили в комнату. Помощница Татьяна Александровна Свинкова подвезла актрису к зеркалу. «Олег, меня будут гримировать, мы можем начать наш разговор», – предложила Зыкина. Увидев в моей руке свою книгу «Течет моя Волга...», попросила: «Только давайте говорить не по книге. Мне будет интересней, будто вы обо мне ничего не знаете». Во время беседы седая женщина постепенно превращалась в ту самую, легендарную актрису. Гример Верочка промокнула черной краской волосы актрисы, приладила сзади большой черный шиньон, наклеила ресницы, нанесла легкий макияж. И вот уже перед нами сама Людмила Зыкина.

– В последние годы мне сделали несколько операций, – призналась тогда Людмила Георгиевна. – Вставили английский искусственный тазобедренный сустав. Боль, которая жила со мною десятки лет, утихла. После этой операции я начала лучше ходить, ожила просто! И вот, представляете, в конце прошлого лета упала, запутавшись в брючине. Сломала руку, повредила спину. Снова осень и зима прошли в болезнях. Не люблю говорить о болячках, но ведь газеты принялись писать, мол, я подключена к аппарату искусственной почки и лечат меня где-то в Северной Корее. Хочу, чтобы все знали, где правда, а где нет. А недавно написали: «У Зыкиной – молодой любовник, артист Михаил Кизин». Кому надо это придумывать? Михаил – солист нашего ансамбля «Россия», мы дружим, работаем вместе. Вот и все наши отношения. Если и есть сегодня у меня мужчина, которого я всем сердцем люблю, то это мой врач Володя Константинов. Столько лет прожила, а люблю, как в первый раз. Это другие отношения, чем у супругов, но это тоже любовь – чистая и светлая. Когда Владимира долго нет рядом, я скучаю, переживаю, просто с ума схожу. Он ведь три раза меня буквально из земли вытаскивал!

Тут к разговору подключается и Владимир, который находится рядом:

– Когда я познакомился с Людмилой Георгиевной и обследовал ее, удивился: как она все эти годы терпела жуткую боль, как ходила и выступала?! Кости в тазобедренном суставе были стерты напрочь! Восхищаюсь ее силой воли, ведь она все это терпела ради людей, чтобы иметь возможность выступать.

– Володя, пока мы общаемся и фотографируемся, сделай нам угощение, – просит Зыкина.

Во дворе дачи он разводит огонь в мангале для шашлыка. Константинов разработал для Зыкиной специальную диету: ее организму требовалось больше белков. И приготовление мяса он тоже взял на себя.

– Он же гений, у него золотые руки, – говорит певица. – Мне спокойнее, когда мой любимый врач рядом. Последние месяцы мы всегда вместе. Просыпаюсь, открываю глаза – он стоит с лекарствами. И от этого уже здоровой себя чувствую.

Гример Вера, помощница Татьяна Свинкова, Людмила Зыкина, врач Владимир Константинов и журналист Олег Перанов Фото: из архива Олега Перанова

«Ну зачем тебе эта старуха?!»

Как призналась тогда сама Людмила Георгиевна, личная жизнь у нее не удалась. Официально было четыре мужа, которых, как поняла в конце жизни певица, она и не любила.

– Из всех чаще вспоминаю Виктора Гридина, с которым прожили вместе 17 лет, – говорила Зыкина. – Он работал баянистом в ансамбле песни и пляски имени Александрова, а потом у нас дирижером. Виктор был младше меня на 14 лет. Такой красавец! Его окружало много симпатичных девушек. Они ему говорили: «Ну зачем тебе нужна эта старуха?!» А он отвечал им: «Эта старуха лучше вас всех, молодых!» Из зависти мне некоторые шептали на ухо: мол, муж-то твой других в рестораны водит. Но я не слушала. В душе, конечно, переживала, но вида не подавала. Когда наши отношения подошли к концу и я поняла, что в его жизни появилась другая женщина, я его отпустила... Думаю, что обычного женского счастья у меня так и не получилось.

Мы закончили фотосъемку, и Людмила Георгиевна пригласила к столу.

– Принеси ребятам пива из холодильника, – просит она помощницу. – Я бы тоже выпила, но нельзя сейчас. А мясо поем.

В момент поедания шашлыков Зыкина, смеясь, вспомнила про Кобзона:

– Иосиф однажды пошутил, что хочет от меня ребенка. Ну и пошли разные слухи о нас. Когда отмечала 75-летний юбилей, он вышел на сцену и объявил: «Зыкина, я по-прежнему хочу от тебя ребенка!» Я говорю: «И­осиф, поезд уже ушел». А он: «Поезд, может, и ушел, но свисток-то остался!»

В какой-то момент она показывает мне руку и заговорщицки шепчет:

– Как вам это колечко?! Бриллиант. Карат не много, но смотрится красиво, правда?

По сравнению с теми украшениями, вокруг которых после смерти актрисы начались скандалы, то кольцо смотрелось действительно скромно. Очень жаль, что все только пишут о ее бриллиантах и вовсе забыли, что в первую очередь главным бриллиантом была она сама – великая и неповторимая женщина, актриса, певица. Провожала нас Людмила Георгиевна на улице, сидя в коляске. Как-то грустно смотрела вслед нашей машине. Я машу ей рукой в заднее окно, а в руке держу ее книгу, в которой Зыкина с трудом (пальцы уже плохо слушались) вывела: «Олегу. С уважением. Л. Зыкина».

Был случай

– Однажды пришло письмо из Омска от женщины, прикованной к постели, – рассказывала Зыкина. – Писала, что очень болеет, что бедна и мечтает о цветном телевизоре. Я тут же связалась с местной филармонией и договорилась о покупке женщине телевизора. Вскоре поехала в Омск с гастролями. Памятуя о том письме, пришла навестить больную. А дома никого не оказалось. Соседи недоумевали: какая больная? Здоровая женщина вполне. И живет в достатке. Дождалась я ее, а она даже не смутилась: «У вас, артистов, денег много!»

Как я забыл интервью с Зыкиной у нее на даче

После той нашей встречи вечером раздается звонок: «Олег, беспокоит Людмила Зыкина. Вы ничего у меня не забыли?» Конечно, я был удивлен: САМА звонит! «Вроде ничего, Людмила Георгиевна». – «Голову вы у меня свою забыли... Диктофон. Как же будете писать?! Приезжайте в офис нашего коллектива и забирайте».