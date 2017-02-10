Директора Ленкома сняли, когда он ездил по тротуару у театра

Столичная полиция проверяет информацию о нарушении правил ПДД директором театра Ленком.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, в данный момент проводится проверка по факту нарушения ПДД водителем автомобиля Toyota Land Cruiser с номерами «АМР». По данным правоохранителей, во время движения по улице Малая Дмитровка в Тверском районе ЦАО иномарка выехала на пешеходную дорожку. Правонарушение успел заснять один из очевидцев. Как отмечает ТАСС, водитель машины просил молодого человека прекратить съемку и высказывал угрозы в его адрес.

В данный момент полиция изучает видеозапись происшествия и проводит проверку.

Как выяснили журналисты ТАСС, тот же автомобиль ранее был замечен в таких нарушениях ПДД, как выезд на трамвайные пути и проезд под знак «Въезд воспрещен».

По данным агентства, данная машина принадлежит директору столичного театра Ленком Марку Варшаверу.

Сам он подтвердил, что действительно находился за рулем указанного автомобиля, однако отрицает свою вину.

По словам Варшавера, его машина подъехала к служебному входу театра, чтобы разгрузить коробки с буклетами. Когда директор Ленкома уже собирался уезжать, дорогу его автомобилю преградил некий молодой человек. Он начал снимать происходящее на видео и мешал проезду машины.

«Я ему сказал, что, вероятно, ты больной мальчик, раз преграждаешь путь и не даешь возможности проехать», – рассказал Варшавер, добавив, что не видит нарушения в том, чтобы «на несколько минут… остановиться, чтобы разгрузить коробки». Ведение съемки Варшавер назвал вторжением в свою личную жизнь. Впрочем, по его словам, в суд подавать он не собирается.