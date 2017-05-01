Крепостные актрисы театра Армена Джигарханяна

Sobesednik.ru разбирался в скандале вокруг уволенной актрисы театра Армена Джигарханяна.

Театр Армена Джигарханяна стал фигурантом судебного разбирательства – актриса Дана Назарова подала в суд на учреждение, где служила 8 лет, а недавно ее попросили на выход. Незадолго до увольнения молодая женщина стала мамой.

– Директор сказала, что театр во мне больше не заинтересован, – рассказывает Sobesednik.ru Назарова. – Конечно, я ведь родила, а дети болеют – куда проще взять на мое место двадцатилетнюю студентку, она тоже восемь лет побегает в театре, а потом ее так же выкинут, как меня. Никаких социальных гарантий, никаких прав.

Суд первой инстанции актриса проиграла, так как формально ее договор с театром закончился, когда ребенку было два месяца. Директор театра Виталина Цымбалюк-Романовская была очень вежлива в разговоре с Sobesednik.ru, даже как будто слегка смущалась: «Я не знаю, что здесь комментировать. Выплаты, положенные ей до родов, актриса получила. Возможно, она просто хочет получить пиар».

Театр Джигарханяна – место удивительное в культурном пространстве столицы. О нем не слышно в связи, например, с громкими премьерами. А вот скандалы и пересуды – сколько угодно. Эта кадровая тяжба не первая: судится с театром костюмер Маргарита Черес, прослужившая там более 20 лет, – ее убрали по статье о несоответствии занимаемой должности. Уволились (правда, без суда) служившие там Андрей Мерзликин, Кирилл Плетнев, Станислав Дужников, Александр Бухаров, Елена Ксенофонтова и другие звезды. Текучка кадров очень высокая, подтверждает Дана Назарова, и среди артистов, и среди сотрудников закулисья.

– Решение суда показало, что Трудовой кодекс работницу с малолетним ребенком не защитил, а уволил, – комментирует руководитель Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис. – На государственном уровне говорят, что надо улучшать демографическую ситуацию в стране, а как улучшать, если вот такие директора могут выкинуть женщину в любой момент на улицу?

– В театре давно нет громких удачных спектаклей, но скандалы не утихают. У вас есть ответ, почему?

– В России театры после 1990 года фактически стали частным бизнесом за государственные деньги. Причем бизнес этот часто семейный. Вспомним Театр на Таганке – какие там шли войны, когда во главе встала жена худрука Юрия Любимова. В Театре Джигарханяна сейчас происходит то же самое: народный артист – худрук, а директор Виталина Цымбалюк-Романовская – его супруга. Давно замечено: скандалы начинаются, когда в управлении учреждения появляется клановость. Причем театр получает господдержку. И это немаленькие суммы, речь о миллионах. А артисты – фактически крепостные. Надо запрещать родственникам занимать должности в бюджетных культурных учреждениях.

В истории Даны Назаровой речь идет о более чем скромной сумме в 8 тысяч рублей ежемесячно. Столько бы ей выплачивал театр, не реши руководство сэкономить.

– Недавно в театре вывесили приказ (его сфотографировала и переслала мне одна коллега): всем, кто собирается рожать в 2017–2019 (вот так заранее) годах, уведомить об этом начальство, – негодует Дана Назарова. – Чтобы начальство знало, в чьих услугах «не будет нуждаться» в ближайшее время?