Константин Баканов: Абстрактный Цой против "оскорбления чувств рокеров"

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, может ли оскорбить чувства рокеров кинобиография Цоя от Кирилла Серебренникова.

Кирилл Серебренников — режиссер талантливый, яркий, думающий, оригинальный. За это и страдает в нашей становящейся все более консервативной стране.

Тем любопытнее будет следить за процессом создания фильма о юных годах Виктора Цоя, работу над которым он начинает. Про будущий фильм известно немного: ни названия, ни кастинга еще не было. Только сценарий. Сценаристы намекают на то, что лента будет скорее о жизни ленинградских подростков 80-х вообще. Насколько будет выражена роль Вити Цоя, будут ли подбирать главного героя по внешним данным — пока все это остается неясным.

Однако Серебренникову надо быть готовым к большому сопротивлению со стороны не только рок-сообщества, но и вообще поколения нынешних 30-40-летних (и даже старше), то есть всех тех, для кого Цой стал рупором. Рокеры, конечно, мало похожи на православных фанатиков, грозящих сжечь кинотеатры, где будут показывать фильм «Матильда» Алексея Учителя, но тоже не лыком шиты. Поколение, взращенное на рок-музыке 80-х, развивается очень по-разному, не молодеет: в ком-то умирает бунтарь и зарождается брюзжание, а в ком-то бунтарь реинкарнируется совсем в другие плоскости.

Некоторые из этих граждан сегодня вполне поддерживают консервативные тренды, хотят вернуться в СССР, кричат «Крым наш» и голосуют за «Единую Россию». Цой при этом остается их безусловной иконой, а возможно, и знаменем: песня «Перемен требуют наши сердца» с их точки зрения вполне тянет на саундтрек к избранию Дональда Трампа в США и надежду на изменение мирового порядка. Никто не даст гарантий, что вся эта гремучая смесь не выльется на «либерала» Серебренникова, как только он покажет первый трейлер.

Кирилл Семенович, не исключено, постарается избавиться от грядущей голгофы хотя бы тем, что снимет не байопик, а нечто похожее на близкий ему артхаус. И Цой, возможно, действительно будет абстрактным, к тому же очень молодым, еще до начала карьеры.

Впрочем, Серебренникову к скандалам не привыкать. Он сделал из театра имени Гоголя новомодный «Гоголь-центр». Уж сколько тухлых томатов летело в его сторону. А результат налицо: Федор Бондарчук накануне премьеры «Притяжения» признался, что взял из гнезда Серебренникова чуть ли не половину актеров. «Он, очевидно, обладает каким-то даром», — сказал Бондарчук об умении коллеги делать из своих подопечных суперартистов.