Андрей Прошкин о ситуации с "Матильдой": Кремль нас услышал

Sobesednik.ru побеседовал с кинематографистами, подписавшими открытое письмо против нападок на фильм Алексея Учителя.

Напомним, как сообщал Sobesednik.ru, всего более 50 членов «КиноСоюза» — известные режиссеры, артисты, критики и журналисты — подписали открытое письмо в защиту режиссера Алексея Учителя и его еще не вышедшего фильма «Матильда».

— Нам кажется, что история, с нападками на фильм Алексея Учителя, которая продолжается долгое время, абсурдная и бредовая, — говорит Sobesednik.ru председатель «КиноСоюза», режиссер Андрей Прошкин. — Тем более картина даже еще не готова! Мы не смогли не высказаться, что ситуацию эту необходимо прекратить. И нас услышали: выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который сказал, что Кремль не допустит такой травли, и, на мой взгляд, согласился с нашей оценкой ситуации. Я очень надеюсь, что будут расследованы угрозы, которые поступают в адрес режиссера Алексея Учителя и в адрес кинотеатров, в которых будет показан фильм. Надеюсь, вообще как-то эта безумная ситуация сойдет на нет.

— Андрей Александрович, почему же подобное происходит?

— Видимо, атмосфера в стране сложилась такая, что появляются люди, которые считают, будто бы должны всех оповещать о своих возмущениях и ощущениях и требовать каких-то последствий для культуры, для конкретных людей и для конкретных произведений. Эта история недопустима! Мы не будем молчать, будем добиваться, чтобы подобные случаи пресекались, — заключает Андрей Прошкин.

Также среди тех, кто подписал письмо, — известный кинокритик Александр Колбовский, который тоже озадачен нападками на будущий фильм Алексея Учителя:

— Мы не знаем, какой в итоге получится фильм, — может, он будет хорошим, может, плохой, — рассуждает в разговоре с Sobesednik.ru Колбовский. — Но в любом случае судить сейчас незаконченное произведение нельзя. Тем более когда берутся оценивать люди, к которым, честно говоря, у меня лично нет доверия. Я — зритель, который имеет право смотреть то, что он хочет, а не то, что ему прикажут какие-то министерства или православные активисты. Я имею право сам выбирать! Уже сам решу, что близко к исторической правде в фильме, а что нет. По крайней мере, я уж точно об этом спрошу не у православных фанатиков.

В последнее время и в театре, и в кино происходят какие-то ситуации, которые внушают тревогу, — говорит Александр Колбовский. — Впечатление, как будто нас опять загоняют в те советские времена, когда нам говорили, что смотреть можно, а чего нельзя. Когда покупали зарубежные фильмы и оттуда половину вырезали, когда наши фильмы ложились на многие годы на полку из-за цензуры... Насчет этого будущего фильма [«Матильда»] — я вообще не понимаю, в чем сыр-бор. Мне кажется, это настолько красивая и трогательная история любви. И ничего в ней нет порочащего. Насколько знаю, роман между Матильдой Кшесинской и Николаем II случился еще до его женитьбы. Ну что она, приревновала что ли, эта Поклонская?! Я очень люблю фильм с Роми Шнайдер про австрийскую императрицу Сисси, где показана личная жизнь, ее романы, влюбленности. И что в этом такого?! Они такие же люди были, не памятники, и за это мы их любим.