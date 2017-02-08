Угрозы Учителю из-за "Матильды" в Кремле сочли недопустимыми

Дмитрий Песков прокомментировал угрозы в адрес режиссера Алексея Учителя из-за фильма «Матильда».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Алексей Учитель обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с гражданами, которые угрожают «сжигать кинотеатры», где будут показывать его фильм «Матильда», повествующий об отношениях балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II. Против фильма также выступила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя нападки на фильм Учителя, напомнил, что Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию сказал, что считает недопустимой «реакцию, которая выливается в вандализм и нарушение закона». «И президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Кремль узнавал информацию об организации «Христианское государство Святая Русь», нападкам которой подвергается Учитель. «Мы специально проконсультировались — в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть по сути речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь отметил, что «подобные действия абсолютно недопустимы».