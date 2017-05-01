Дорога к Славе. К 89-летию Вячеслава Тихонова

8 февраля – 89 лет со дня рождения одного из самых красивых актеров СССР Вячеслава Тихонова, напоминает Sobesednik.ru.

Вячеслава Тихонова не стало в 2009 году, он прожил яркую и интересную жизнь, но в памяти поклонников навсегда останется Штирлицем – героем всенародно любимого сериала «Семнадцать мгновений весны».

– Родители будущего актера были далеки от искусства. Отец работал механиком на ткацкой фабрике, мать – воспитателем в детсаду. Они мечтали, чтобы сын стал инженером или на худой конец строителем, получил настоящую мужскую профессию. Когда началась Великая Отечественная война, Славе едва исполнилось 13 лет. Школу пришлось бросить, пойти в ремесленное училище получать профессию токаря, а затем работать на заводе. Единственной отдушиной подростка было кино. Он мог бесконечно смотреть на игру Бориса Бабочкина, Николая Черкасова в картинах про Чапаева и Александра Невского. Это была другая жизнь, другой мир, который манил Тихонова, суля новые возможности и перспективы. Слава все чаще задумывался о трудной и скучной жизни, которая ждет его, будущего рабочего, и все больше ненавидел ее. Парень загорелся мечтой стать актером и даже сделал на руке татуировку «Слава», что одновременно означало и его имя, и его мечту о популярности.

Тихонова приняли во ВГИК не сразу, возможно, поэтому учился он прилежно и даже получил красный диплом. В это время он познакомился с Нонной Мордюковой, женился и уже в 22 года стал отцом. Они познакомились во время работы над эпохальным фильмом «Молодая гвардия», где она сыграла Ульяну Громову, а он – Владимира Осьмухина. И если Нонне этот фильм дал путевку в большое кино, то Тихонова после участия в нем не приглашали на стоящие роли 10 лет. Боевая и активная казачка Мордюкова купалась в лучах славы, не знала отбоя от поклонников, а ее красавец-муж все еще ждал своего часа. Возможно, поэтому Нонна всегда чувствовала себя главой семьи и периодически упрекала Тихонова в чрезмерной мягкости. Говорят, спустя 13 лет их брак закончился, потому что Вячеслав застал ее с любовником и хлопнул дверью. Нонна лишь усмехнулась: «Ну хоть какая-то реакция!»

Известность пришла к Тихонову лишь в 30-летнем возрасте после роли в фильме «Дело было в Пенькове». Потом были «Война и мир» и «Доживем до понедельника». Его породистая внешность и спокойный нрав буквально покорили публику. Апогеем нарастающей популярности стала роль разведчика Штирлица в 12-серийном фильме «17 мгновений весны». Картина вышла на экраны в 1973 году и сделала 45-летнего актера предметом грез всех жительниц СССР.

Известность пришла к Тихонову лишь в 30-летнем возрасте Фото: Global Look Press

К этому времени Тихонов уже был женат второй раз – на преподавательнице французского языка Тамаре, с которой прожил до конца своих дней, и имел дочь Анну. Говорили, что жена жутко ревновала супруга к каждой женщине и запрещала ему видеться с сыном от первого брака Володей. Сама женщина отрицала эти слухи, называя их пустыми разговорами. К сожалению, Владимир любил выпить и пристрастился к наркотикам, это сгубило мужчину в возрасте сорока лет. На поминки Тихонов не поехал, не желая встречаться с Нонной. Рассказывали, что бывшие супруги нашли общий язык лишь на склоне лет. Мордюкова нет-нет да и позванивала ему, расспрашивая о здоровье и делясь своими переживаниями. Но члены семьи актера не одобряли этих контактов.

Тихонов же провел остаток дней на любимой даче в Подмосковье, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом.

В возрасте 74 лет он перенес инфаркт, после чего сердце Штирлица стало постепенно сдавать. В 2009 ему сделали операцию, но он так и не смог восстановиться. Его не стало 8 декабря 2009 года, через 5 месяцев после смерти Мордюковой. Рассказывали, что прорицательница Ванга напророчила его смерть много лет назад, сообщив, что умрет он в одиночестве вдалеке от света... Могила актера находится на Новодевичьем кладбище в Москве.