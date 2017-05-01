Страсти по "Матильде". Кто хочет запретить фильм Алексея Учителя

«Матильда» – высокобюджетный фильм (25 млн долларов), его выход в прокат планируется в ноябре 2017 года

Режиссер Алексей Учитель решил дать отпор тем, кто хочет сорвать премьеру его фильма «Матильда», узнал Sobesednik.ru.

Напомним, что фильм повествует об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Учитель, измученный обращениями депутата Натальи Поклонской в Генпрокуратуру (судя по всему, Поклонская является поклонницей Николая II, подала уже второй запрос по поводу фильма и даже на шествие «Бессмертный полк» почему-то вышла с его портретом), сам решил отправить ее к прокурорам.

Режиссер попросит Генпрокуратуру разобраться как с Поклонской, так и с гражданами, которые рассылают письма в кинотеатры с просьбой отказаться от показа «Матильды». Ранее в интервью Sobesednik.ru Алексей Учитель заявил, что некая организация не просто призывает бойкотировать фильм, но и угрожает «сжигать кинотеатры», где он будет демонстрироваться.

«Матильда» – высокобюджетный фильм (25 млн долларов), его выход в прокат планируется в ноябре 2017 года, к столетию падения Российской империи. Главные роли сыграли польская актриса Михалина Ольшанска и немец Ларс Айдингер (в роли императора Николая). Из российских звезд в проекте задействованы Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин. Фильма никто пока не видел: он монтируется. Основные выводы делаются по трейлеру.