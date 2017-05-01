Константин Баканов: Эрмитаж под давлением

Вокруг Эрмитажа и его директора в течение недели случилось сразу три события, вызвавших федеральный резонанс

Обозреватель Sobesednik.ru – о наступлении мракобесов на главное культурное наследие страны.

Начинается игра в религиозные игры» – так прокомментировал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский реакцию на его отказ провести молебен в музее.

Вокруг Эрмитажа и его директора в течение недели случилось сразу три события, вызвавших федеральный резонанс. Началось с того, что г-н Пиотровский не остался в стороне от конфликта вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, попросив Санкт-Петербургскую епархию временно отказаться от ходатайства. Вскоре после этого в Эрмитаж нагрянула ФСБ, где проверяла документы, связанные со строительством фондохранилища. Затем стало известно о том, что Пиотровский отказал неким активистам в их просьбе провести молебен в эрмитажной церкви «по поводу совершенно неизвестного святого». «Молебен возможен только при решении дирекции Эрмитажа и с благословения митрополита», – пояснил он, добавив, что в принципе ничего плохого в этом не видит. После отказа на Пиотровского посыпались жалобы от «пострадавших» во все инстанции.

Михаил Пиотровский – ключевая фигура в иерархии культурной столицы. Стали ли оказывать на него давление после того, как он фактически призвал прислушаться к той части общественности, которая выступает против передачи Исаакия РПЦ?

Про обыск известно немного, но он скорее всего не связан с давлением на директора Эрмитажа. Что касается всего остального, очевидно, Пиотровский пытается лавировать между музейной общественностью и питерской епархией, и его заявление о том, что молебен должна благословить церковь, является в том числе реверансом в сторону последней. Могла ли быть попытка молебна провокацией, своего рода местью за его позицию по Исаакию? Учитывая число странных акций «православных активистов» именно в Петербурге, вполне.

Однако граждане забывают, что, как лидер музейного сообщества (президент Союза музеев России), Пиотровский никак не мог безоговорочно согласиться на передачу Исаакия в пользование РПЦ. Сдается, что политический вес Михаила Борисовича таков, что его официальная позиция по этому вопросу уже может и не являться его личным мнением.