"Некрофильским государством" счел Райкин РФ из-за любви к мертвым

Народный артист РФ Константин Райкин резко высказался о России и обвинил страну в любви к мертвым.

Как сообщает «Росбалт» 6 февраля, на выступлении в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Констатин Райкин заявил, что Россия — это «некрофильское государство».

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — сказал артист. По его словам, у российского общества «нет нравственной прививки», так как оно наступает на одни и те же грабли.

«Нам и сейчас хотят вдолбить, что вся наша жизнь — это политика, что все зависит от нефти и Трампа», — добавил Райкин.