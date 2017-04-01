Кто из знаменитостей недоволен Трампом

Мировой, в том числе американский, шоубизнес продолжает активно высказывать свое «фи» новому президенту США.

Вот и певица Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей». О том, как сладко пела Мэрилин Монро президенту Кеннеди, теперь приходится только вспоминать. Об уважительном отношении американского творческого истеблишмента к прочим своим президентам – тоже.

Инаугурация Дональда Трампа, которому отказало в песнопениях подавляющее большинство артистов, стала в этом смысле беспрецедентной. Трампа кидают даже закадычные друзья: Пол Анка, который дружит с Трампом 50 лет, отказался спеть в его честь свой хит My Way, сославшись на какие-то смешные причины (а когда не приходят на главное событие в жизни друга, любая причина кажется смешной).

Элтон Джон, Брюс Спрингстин, лидер KISS Джин Симмонс, Селин Дион – список отказавших Трампу простирается далеко за пределы Соединенных Штатов. Гимн США исполняла 16-летняя Джеки Иванко. А после того, как один из советников свежеизбранного президента призвал арестовать Мадонну, выступившую на антитрамповской акции с матерщинной речью, творческая Америка возненавидела президента еще больше. Мадонне теперь явно не до борьбы за права питерских геев.

Ехидные речи, произнесенные на «Золотом глобусе» (Мерил Стрип раскритиковала Трампа за то, что он спародировал журналиста с инвалидностью, а ведущий церемонии сравнил его с королем Джоффри Баратеоном из «Игры престолов»), скорее всего продолжатся и на грядущем «Оскаре». Роберт Де Ниро не удержался и разделил со Стрип ее отношение «к панкам и задирам».

В отличие от Путина, который не портил отношения даже с теми российскими артистами, кого возмущало закручивание гаек в стране, Трамп и члены его команды, похоже, намерены ввязываться в словесные перепалки даже по мелочам, чем будут только усугублять ситуацию и множить неуважение к себе.

Помнится, на московском шоу Джорджа Майкла (светлая ему память) посреди концерта надували огромных Буша и Блэра. Блэр, как и в клипе, был в роли собачки Буша. Тогда на это никто и внимания не обратил. Похоже, теперь Америке нужно привыкать к тому, что каждая подобная акция будет встречать сопротивление наверху. Пусть почаще приезжают в Россию: теперь мы с ними будем делиться опытом.