Культура и ТВ
09:24, 04 Февраля 2017 Версия для печати

Станислава Садальского обидел запрет СБУ выступать в Одессе

Украинские власти запретили актёру Станиславу Садальскому выступать в Одессе.

3 февраля Станислав Садальский опубликовал у себя в Живом Журнале обращение одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» в региональное управление Службы безопасности Украины с просьбой запретить актёру въезд на основании его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016 году. «В страну, где идёт борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», — написал Садальский.

Отметим, что Садальский не публиковал уведомление со стороны СБУ о запрете на въезд.

В разговоре с РИА «Новости» актёр признался, что он не хотел ехать на выступление в Одессу, но его уговорили продюсеры. «Одесса никогда не была украинским городом, она была интернациональным городом, в крайнем случае, еврейским. Я не собираюсь туда ехать, но обидно стало, у меня друзья, я снимался там в кино», — сказал Садальский.

По мнению актёра, одной из причин запрета на въезд в Одессу стало то, что на выступлении в Харькове он поблагодарил зрителей за знание русского языка.

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