Семья Звездуновых из "33 квадратных метров": где они сейчас?

20 лет назад вышла первая серия комедийного сериала «33 квадратных метра», решил напомнить Sobesednik.ru.

В конце 90-х компания молодых людей из передачи «ОСП-студия» придумала совершенно новый и свежий для того времени продукт. Сериал имел у зрителей оглушительный успех. Странная семейка Звездуновых завоевала сердца телезрителей на 4 сезона, и сериал транслировали по центральным каналам на протяжении 10 лет.

Михаил Шац с Татьяной Лазаревой вместе почти 20 лет, у них две дочки: Софье 18 лет, Антонине – 10 Фото: архив редакции

В ситкоме были задействованы две главные локации – квартира и дача главных героев. Как удалось узнать корреспонденту Sobesednik.ru, изначально дачей служила дача друга режиссера, куда все артисты любили приезжать отдыхать. Но позже специально для съемочного процесса стали арендовать другую дачу. Первые сезоны снимали в московской квартире Михаила Шаца. В то время он еще не был женат на Татьяне Лазаревой, поэтому мог себе позволить такие собрания дома.

По прошествии 20 лет после выхода пилотной серии «33 квадратных метра» мы поговорили с главными героями.

Татьяну Лазареву запретили на ТВ Фото: архив редакции

– Изначально по замыслу «33 квадратных метра» был всего лишь пятиминутной рубрикой, а потом, понимая успех ситкома, решили дать героям шанс стать самостоятельными и жить отдельной жизнью, и у нас получилось, – говорит Татьяна Лазарева. – Я помню, что мы просто обожали сниматься на даче, можно было совмещать и работу, и отдых. Когда проект стал терять новизну, мы пытались его реанимировать – вводили новых героев. Например, добавили в сценарий внебрачную дочь Звездунова – ее сыграла Анна Цуканова-Котт. А потом нам самим стало неинтересно, мы, если честно, устали делать одно и то же – все-таки отсняли 88 серий. Решили закрыть проект, потому что он прожил довольно долгую жизнь, не вечно же его снимать.

Света – внебрачная дочь Звездунова, ее сыграла Анна Цуканова-Котт. Сейчас ей 27 лет, она стала актрисой Фото: архив редакции

Также Лазарева рассказала об отношениях между бывшими коллегами и о том, чем сейчас занимается в жизни.

– С ребятами мы практически не видимся. Но недавно я случайно встретила Сережу Белоголовцева, мы все остались в приятельских отношениях, но собираться семьями нет поводов. Мы, как хорошие приятели, общаемся в социальных сетях. Что касается моей жизни, то сейчас я занимаюсь только попечительством благотворительного фонда «Созидание». На центральных каналах меня больше не показывают потому, что я ходила на Болотную площадь и стала членом координационного совета оппозиции. Я осталась без работы и уже несколько лет не могу себе позволить отдых за границей. Но брать свои слова назад и отказываться от своей гражданской позиции не намерена.

Андрею Бочарову уже 50 лет, он разведен, у него есть сын и дочь Фото: архив редакции

Андрей Бочаров, который сыграл сынульку-неудачника, рассказал, что все, что придумывалось для сериала «33 квадратных метра», было коллективным творчеством команды. Самым смешным для него по-прежнему остаются сценарии, которые они писали все вместе. Несмотря на то, что воспоминания о съемках у Бочарова совпадают с воспоминаниями Лазаревой, Андрей все же назвал иную причину распада коллектива. Актер рассказал, что проект завершил свое существование потому, что закрыли канал ТВ6 и всем пришлось уйти в свободное плавание. Сейчас актер разведен, имеет взрослую дочь, которая учится в МГУ на механико-математическом факультете, и сына.

– Сейчас я влачу жалкое существование и активно занимаюсь переводами комедий с французского и английского языков, в моем активе 15 фильмов, но я уже не снимаюсь. Еще я много путешествую, увлекаюсь бегом на марафонские дистанции, уже пробежал 11 марафонов по всему миру, – сказал Бочаров.

Сергей Белоголовцев Фото: архив редакции

Главный герой сериала, который сыграл главу семейства Звездуновых, из-за сильной занятости не смог предаться воспоминаниям о съемках. Оно и понятно, у Сергея Белоголовцева очень яркая и насыщенная жизнь после закрывшегося проекта.

Режиссер ленты Петр Штейн умер в 2007 году на 60-м году жизни Фото: архив редакции

Сергей поделился, что сейчас он абсолютно счастлив:

– У меня сейчас 3 антрепризных спектакля, в разных проектах моими партнерами стали такие известные актеры, как Станислав Дужников, Нонна Гришаева, Ольга Тумайкина. Это очень масштабные и интересные проекты. Также у меня появилась стендапная программа для эстрады. Она называется «Стендап по-взрослому», я делаю ее совместно с Виктором Логиновым. В кино пока временное затишье, хотя недавно у меня было несколько проб и я жду, что что-то скоро появится. Еще репетирую два спектакля: один – комедия, а второй – серьезная драма. В ней я буду играть ученого, для меня это ново и невероятно интересно. И самое главное, мы с женой и сыном создали реабилитационную программу для особенных детей «Лыжи мечты» – это тоже отнимает у нас много времени и сил, но все это я очень люблю.

Исполнитель роли Клары Захаровны Павел Кабанов не хочет говорить о проекте Фото: архив редакции

Во время подготовки материала Павел Кабанов, а также Михаил Шац отказались говорить на тему проекта, которому отдали 10 лет своей жизни.