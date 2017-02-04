Культура и ТВ
11:42, 04 Февраля 2017 Версия для печати

Известный по роли Раскольникова актёр Тараторкин умер в столице

Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни.

4 февраля на сайте театра имени Моссовета появилось сообщение о том, что Георгий Тараторкин умер после продолжительной болезни.

ТАСС сообщает, что прощание с Тараторкиным, скорее всего, пройдёт в понедельник, 6 февраля. Место погребения назовут позднее.

Георгий Тараторкин работал в театре имени Моссовета с 1974 года. На его счету более 30 ролей в кино, самая известная из которых — Родион Раскольников в фильме «Преступление и наказание» 1969 года. Тараторкин был секретарём союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».

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