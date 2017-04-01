Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №4-2017
06:04, 03 Февраля 2017 Версия для печати

"Советских вождей" на Первом канале разрешил Мединский

Владимир Мединский
Владимир Мединский
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru узнал о личном одобрении сериала «Советские вожди» министром культуры РФ Владимиром Мединским.

«Советские вожди» – так называется документально-художественный сериал, снятый для «Первого канала». Среди героев – Ворошилов, Берия, Молотов, Жданов, Дзержинский, Буденный, Абакумов и другие, находившиеся при власти в 1917–1953 годах.

Министр культуры Мединский уже видел рабочую версию и «одобрил» ее. «Они не могли знать, что спустя годы их биографии подвергнутся тщательной редактуре, а все достижения предадутся забвению», – говорится в анонсе сериала. Похоже, к вождям создатели сериала подойдут скорее с пиететом, чем с критикой.

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