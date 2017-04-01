На дне рождения Эммануил Виторган стал настоящим москвичом

77-й день рождения Эммануил Виторган с помпой отметил в своем культурном центре, узнал Sobesednik.ru.

Именинник выглядел бодрым и отдохнувшим. Рядом с ним неотступно следовала его жена Ирина – главный помощник Виторгана во всех вопросах. Не обошлось и без звездной невестки Ксюши Собчак, которая весь вечер благодарила свекра за то, что учит ее правильным манерам.

Желающих поздравить в этот день оказалось немало: банкетный зал едва смог вместить всех. Среди гостей сплошь звезды: Татьяна Абрамова, Дмитрий Марьянов… Не смог пропустить вечеринку даже Владимир Этуш, который в этом году отпразднует 95-летний юбилей. В последнее время Владимир Абрамович редко выходит в свет, но разве можно пропустить день рождения друга? Появилась и Клара Новикова. Юмористка с Виторганом дружна давно.

– Я уже третий раз отмечаю день рождения Эммы, – призналась Клара Борисовна. – Первый раз мы праздновали в Юрмале, потом дважды в Москве. Не буду говорить про свой подарок. Сейчас презентами трудно удивить. Поэтому я подарила ему красивую вещь, которую, надеюсь, он будет носить с удовольствием! Эммочка элегантен, у него всегда собираются приятные люди.

Ксения Собчак и Максим Виторган Фото: Мила Стриж

Сын Виторгана Максим по традиции постоянно юморил.

– Теперь ты настоящий москвич! – напутствовал отца Максим Виторган, связав его день рождения с автомобильным кодом столицы.

К отцу Виторган-младший пришел вместе с супругой Ксенией Собчак. Та, поднявшись на сцену, принялась благодарить свекра за то, что с его помощью она поняла все прелести семьи.

– Вы воспитали замечательного сына, – заявила Ксения. – Я хочу вам сказать огромное спасибо. Сейчас я говорю без укора Людмиле Борисовне, но ваша семья довлеет над моей, делает мне замечания. Я их все принимаю. Не всегда с благодарностью, но принимаю. Максим и его дети – такие деликатные и тактичные, умеют быть аристократами не только духа, но и стола.

Ксения вспомнила, что во время общения с детьми мужа испытывает неловкость.

– Мне было стыдно буквально сегодня днем, когда я, голодная после нашего похода в снежные горы, руками ела квашеную капусту из мисочки, – улыбнулась Ксения. – А Даниил (сын Виторгана-младшего. – Авт.), который младше меня на много лет, все это делал аккуратно вилочкой. Максим сразу сказал: «Даниил, а у вас другое воспитание! Вы не у Людмилы Борисовны росли!» И они нам всем, деревенским, показывали пример. Спасибо вам большое за Максима – это мое счастье.

С Людмилой Нарусовой Фото: Мила Стриж

Людмила Борисовна, которая нежно относится к выходкам своей дочери, не стала на этом акцентировать внимание. Она призналась: когда впервые взглянула на своего внука, поняла: он – вылитый Эммануил.

– Платоша – его копия, – сказала Людмила Нарусова, а потом продолжила: – У Эммануила Гедеоновича это уже четвертый внук, поэтому, конечно, он более сдержан по отношению к Платону, но все равно проявляет заботу!

В этот вечер Людмила Борисовна разоткровенничалась и вспомнила, как в молодости была без ума от Виторгана. Тогда она еще и подумать не могла, что спустя много лет он станет ее сватом.

– Эммануил Гедеонович тогда играл в Ленинградском театре Ленинского комсомола, – вспоминает Нарусова. – В него в то время была влюблена не только я одна, но и все женщины Ленинграда!