Константин Баканов: Сталин без антракта

Обозреватель Sobesednik.ru – о фигуре Сталина в репертуаре различных российских театров.

Самый одиозный советский вождь продолжает вдохновлять театральное сообщество на новые постановки: питерская Александринка объявила о том, что готовит спектакль про ранние годы Сталина.

Объявляя об этом, худрук Валерий Фокин оговорился: мол, понимает, что театр «легко обвинить в конъюнктуре». И несмотря на это, все-таки решился на постановку. Сталина на российских театральных подмостках склоняют в хвост и в гриву: то Юрский войдет в образ, то «Гоголь-центр» выступит с перфомансом-акцией «Похороны Сталина»... Скоро постановкой «Сталин. Часовщик» обогатится репертуар Ростовского драмтеатра, в театре «Балтийский дом» идет спектакль «Сталин. Ночь».

Фокин не зря сказал о конъюнктуре: фамилия Сталина на афише работает на кассу театра вне зависимости от отношения публики к этой личности. При этом именно Сталин является фигурой, наиболее сильно раскалывающей сегодняшнее общество. Театры, заманив публику и чуя провокацию (в зале могут оказаться и оголтелые сталинисты, и убежденные антисталинисты), стараются либо обострить (ведь искусство должно быть провокативным), либо, наоборот, сгладить острые углы (чтобы не нарваться на скандал).

Александринка сосредоточится на том, как в романтическом юноше зарождались идеи всеобщей справедливости. И хотя в спектакле предполагается диалог молодого Йоси Джугашвили со старым Сталиным, превратившимся в бога, обострения на питерских подмостках ждать не стоит.

Обострять готов Кирилл Серебренников, заявивший в конце прошлого года, что цель его проекта – похороны Сталина каждым из нас в себе. Режиссер решился на эксперимент в стиле Театра.Doc, когда на сцену выходили, например, живые свидетели тех трагических похорон вождя в марте 1953 года. И хотя проект был единственным (планов повторять его у Серебренникова не было, а на все вопросы он отвечает, что «похороны бывают только один раз»), он остался заметным событием в жизни театральной Москвы.

Однако, судя по высказываниям худрука ростовского театра, похоронить Сталина Серебренникову не удалось даже в театральных кругах. В Ростове вождя видят как человека, служившего интересам народа и государства, и даже «монашествующего монарха», хотя и оговариваются, что «были разные стороны, в том числе трагические». Премьера будет весной.

В Александринке, хочется думать, подход к фигуре Сталина будет более тонким.